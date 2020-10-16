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Türkiye'den, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 23:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye yönelik ithamlarına, "Dendias'ın ülkemiz hakkında sarf ettiği söz ve iddialar, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve iş birliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Bu iddialar, tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacaktır" diye cevap verdi.

Türkiye'den, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın iddialarına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ziyaretinde Türkiye'ye yönelik ithamlarına yazılı cevap verdi. Dendias'ın iddialarının, Türk- Yunan ilişkilerinde gerginliği artırdığını belirten Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ziyaretinde ülkemiz hakkında sarf ettiği sözler ve iddialar, Yunanistan'ın Türkiye'yle ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve iş birliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Bu iddialar, tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacaktır. Yunanistan'ın Anadolu'da yaptığı mezalimi ve bunun için tazminat ödemeye mahkum olduğunu unutmaması, tarihi doğru okuması, 'megali idea'dan ve Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ, BÖLGENİN VE DÜNYANIN GERÇEKLERİNİ İYİ OKUMALIDIR'

"Bölgemizdeki tüm sorunların çözümünün ortak paydası Türkiye, sorunların yaratanı veya yaratanların destekçisi Yunanistan'dır" diyen Sözcü Aksoy, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Suriye'de zalim Esad rejimini, Libya'da darbeci Hafter'i, Yukarı Karabağ'da işgalci Ermenistan'ı destekleyen, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren PKK, PYD, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine kapılarını açan, Ege'yi göçmenlerin mezarı haline getiren, Ege ve Akdeniz'de yayılmacı politikalar izleyen Yunanistan'dır. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın, Yukarı Karabağ ve çevreleyen yedi bölgede kimin işgalci, kimin mağdur olduğunu da ayırt etmesi ve uluslararası toplumu, Ermenistan'ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz çekilmesine hükmeden BM Güvenlik Konseyi Kararlarına rağmen 28 yıldır süren yasa dışı işgalini kınamaya da davet etmesi gerekir. Yunanistan bu politikaları terk etmeli, Türkiye'yi, bölgenin ve dünyanın gerçeklerini iyi okumalıdır."

Dendias, Ermenistan'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'nin Karabağ sorununa müdahalesinden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin çağrılarına uymamakla ve uluslararası hukuku çiğnemekle suçlamıştı.

DHA

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