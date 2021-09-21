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Türkiye, FETÖ davasını kazandı

21.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.

ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Tazminat Türkiye
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