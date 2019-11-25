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Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’nin başkanlık ettiği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’nin başkanlık ettiği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı’nda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Katar Emirlik Divanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından karşılandı. İkili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı.
Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Ortak Bildirisine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imza attı. Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah bin Suud Al Sani tarafından imzalandı. İki ülke hükümetleri arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie imzaladı.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie tarafından imzalandı.
İki ülke hükümetleri arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmet Al-Kuvari imza attı. TSE ile Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı, TSE Başkanı Adem Şahin ile ASHGHAL Başkanı Saad Al Muhannedi tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Asan ve Katar Finans Merkezi Genel Müdürü Yusuf Al-Jaida tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptına ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Katar Yatırım Destek Ajansı Genel Müdürü Şeyh Ali Al-Velid Al Sani imza attı.
İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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