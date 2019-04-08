“Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor ancak Yunanistan sınırı sorunlu"

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor çünkü karşılıklı anlaşmalarımız uygulanıyor. Ancak (AB) ortağımız Yunanistan ile sorunlar var." dedi.

Başbakan Borisov, Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, toplantıda Selanik bölgesinde düzensiz göçmenlerin neden olduğu gerginliğin ele alındığı ve Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırı olan Bulgaristan’ın alabileceği önlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borisov, "Bulgaristan, ani bir göç krizinin çıkması durumunda Yunanistan ile ortak sınırımıza 3 bin askeri personel takviyesi ve gerekli tüm teknik desteği vermeye hazır." değerlendirmesinde bulunarak Avrupa’ya düzensiz göçün yüzde 95 azaldığı dönemde göç gerginliğinin Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde arttığına işaret etti.

Borisov, şunları kaydetti:

“Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor çünkü karşılıklı anlaşmalarımız uygulanıyor. Ancak (AB) ortağımız Yunanistan ile sorunlar var. Jandarma şu anda o sınırda. Ordumuz da hazır durumda. Gerekli teknik ve personel takviyesini yapıyoruz. Amacımız, devletimizi korumaktır. Lojistik olarak gruplar halinde (göçmenler) sınırımızı aşarsa onları toplu halde gözaltına almaya hazır olmalıyız.”