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“Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor ancak Yunanistan sınırı sorunlu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: - "Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor çünkü karşılıklı anlaşmalarımız uygulanıyor. Ancak (AB) ortağımız Yunanistan ile sorunlar var" - "Bulgaristan, ani bir göç krizinin çıkması durumunda Yunanistan ile ortak sınırımıza 3 bin askeri personel takviyesi ve gerekli tüm teknik desteği vermeye hazır"

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor çünkü karşılıklı anlaşmalarımız uygulanıyor. Ancak (AB) ortağımız Yunanistan ile sorunlar var." dedi.

Başbakan Borisov, Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, toplantıda Selanik bölgesinde düzensiz göçmenlerin neden olduğu gerginliğin ele alındığı ve Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırı olan Bulgaristan’ın alabileceği önlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borisov, "Bulgaristan, ani bir göç krizinin çıkması durumunda Yunanistan ile ortak sınırımıza 3 bin askeri personel takviyesi ve gerekli tüm teknik desteği vermeye hazır." değerlendirmesinde bulunarak Avrupa’ya düzensiz göçün yüzde 95 azaldığı dönemde göç gerginliğinin Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde arttığına işaret etti.

Borisov, şunları kaydetti:

“Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor çünkü karşılıklı anlaşmalarımız uygulanıyor. Ancak (AB) ortağımız Yunanistan ile sorunlar var. Jandarma şu anda o sınırda. Ordumuz da hazır durumda. Gerekli teknik ve personel takviyesini yapıyoruz. Amacımız, devletimizi korumaktır. Lojistik olarak gruplar halinde (göçmenler) sınırımızı aşarsa onları toplu halde gözaltına almaya hazır olmalıyız.”

Başbakanı Borisov, Devlet Mülteciler Ajansının (DAB) yönetimindeki tüm kampların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek istihbarat ve karşı istihbarat servislerinin harekete geçmeleri, araziye personel yollamaları ve ilk elden bilgi edinmeleri talimatını verdi.

Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov da gerek Türkiye gerek Yunanistan’dan Bulgaristan’a kalabalık düzensiz göçmen gruplarının girme riskinin devam ettiğine işaret ederek “Savunma Bakanlığı ihtiyaç durumda gerekli personel, teknik ve lojistiği sağlamaya hazır.” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov da Sınır Polis Müdürlüğü organizasyonunda sınır bölgelerinde gerekli tatbikatların yapıldığını ve sınır bölgelere teçhizat takviyesi gönderildiğini bildirdi.

Bulgaristan, Türkiye ile 274 kilometrelik ortak kara sınırında kaçak göçmen girişlerine karşı tel örgü çekmişti. AB ortağı olan diğer komşusu Yunanistan ile ortak sınırında benzer önlemler bulunmuyor.

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Bulgaristan düzensiz göç Türkiye Yunanistan

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