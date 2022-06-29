Türkiye, İsveç ve Finlandiya arsındaki anlaşma dünya basınında: Türkiye istediğini aldı, Erdoğan eve zaferle dönüyor

Kritik NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşma, tüm dünyadan gündem oldu. Uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya 'son dakika' koduyla duyurulan anlaşma, dünya basınında geniş yer buldu. Manşetlerde söz konusu anlaşma Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak ilan edildi.

4'LÜ ZİRVEDEN MUTABAKAT ÇIKTI

Madrid'deki dörtlü zirvede masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg vardı.

STOLTENBERG: MUTLULUK DUYUYORUM

İki saatten fazla süren görüşmeden mutabakat çıktı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının yolunu açan bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi ve ekledi:

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye'nin kaygılarına yanıt veren bir memorandum imzaladılar."

İKİ ÜLKE DE TAAHHÜT ETTİ

Anlaşmayla İsveç ve Finlandiya terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundu. Mutabakat anlaşmasında, Finlandiya ve İsveç'in, ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verdikleri belirtilerek, bu ülkelerin, 'PKK'nın yasaklı bir terör örgütü olduğunu' teyit ettikleri ve 'PKK ve tüm diğer terör örgütleri ile bunların uzantılarının eylemlerini önlemeyi' taahhüt ettikleri ifade edildi.

Üçlü muhtırada, İsveç ve Finlandiya'nın 'YPG/PYD ve FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacakları' vurgulanarak Türkiye ile 'Bu terör örgütlerinin eylemlerini önlemek amacıyla iş birliğini artırmak üzerinde anlaştıkları' da belirtildi:

"Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir."

Ankara, varılan anlaşmayla iki İskandinav ülkesinin ittifaka üyelik başvurularına koyduğu vetoyu kaldırdı.

HAARETZ: TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle yeni bir dönemi başlatan NATO, Madrid zirvesinde Stratejik Konsept Belgesi'ni yeniliyor. İttifakın gelecek yıllarına damgasını vuracak belgenin yanı sıra zirve öncesinde en çok merak edilen konu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya destek verip vermeyeceğiydi.

Varılan anlaşma dünya medyasında manşetten sunuluyor. 'Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının önündeki büyük engeli kaldırdı' başlığıyla haberi veren CNN International, İspanya'da çok kritik bir zirve gerçekleşeceğini bildiriyor.

BBC 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekliyor' derken, Al Jazeera 'Erdoğan Madrid zirvesinde NATO'nun genişlemesini kabul etti' başlığını tercih etti.

İsrail'in Haaretz gazetesi, haberi 'Türkiye istediğini aldı, İsveç ve Finlandiya'ya NATO'da hoşgeldin demeye hazır' başlığıyla sundu.

NATO Zirvesi'nin açılış gününde Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerinin bir araya geldiğini yazan Washington Post, varılan anlaşmayı ilk sayfasına taşıdı: 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına muhalefetini düşürüyor.'

The Guardian gazetesi, 'Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma girişimlerindeki muhalefetini kaldırdı' başlığıyla haberi ilk sayfasından gördü.

Wall Street Journal gazetesi 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin arkasında duruyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı, ittifakın genişlemesini yavaşlatan anlaşmazlığın sona erdiği yorumunu yaptı.

İngiliz The Times, 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki engeli kaldırdı' başlığını attı.

Bir diğer İngiliz gazetesi The Telegraph, 'Türkiye'nin itirazlarını kaldırmasıyla İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştı' dedi, yoğun müzakerelerin ardından anlaşma sağlandığını yazdı.

ERDOĞAN'IN FUTBOLCU GEÇMİŞİNİ HATIRLATTI

İngiliz Economist dergisi ise, 'Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması önündeki engeli kaldırdı ancak Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor' manşetini attı.

Türkiye'nin veto tehdidini çekmesiyle sonuçlanan anlaşmayı 'Erdoğan'ın zaferi' olarak yorumlayan The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu geçmişine gönderme yaptı. Dergi, Finlandiya ile İsveç'e veto tehdidi hamlesinin futboldaki gibi bir 'profesyonel faul' olduğunu yazdı:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı uluslararası siyasette istediğini alabilmek için profesyonel faul yapmaktan kaçınmıyor. Geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine çelme takma girişimi de, üstelik de Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken, korkutucu olduğu kadar etkiliydi."

Economist dergisi, anlaşmada ABD'nin perde arkası hamlelerinini de payı olduğunu yazdı.

Amerika'nın Sesi (VOA), 'Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'e yeşil ışık' başlığını tercih etti.

KATHIMERINI: YUNANİSTAN MEMNUN

Yunan Kathimerini gazetesi, birkaç ayrı haberle mutabakatı sayfasına taşıdı. Gazete, 'Atina, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya 'evet'ini nasıl değerlendiriyor?' başlıklı haberinde "Yunan hükümeti, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve NATO ile anlaşmasından memnuniyet duyuyor. Varılan anlaşma Yunanistan ya da Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini etkilemez" yorumunu yaptı. Gazetedeki diğer haberlerin başlıkları 'NATO: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'le anlaşmadan kazanım elde etti', 'NATO: Türkiye Finlandiya ve İsveç'le anlaşmaya vardı, katılım yolu açıldı' oldu.

Yunan Ta Nea gazetesinde ise 'Atina her şeye hazır/ Tahmin edilemez Erdoğan'ın NATO'da atacağı sonraki adım ne olabilir?' manşetiyle bir haber yayımladı.

