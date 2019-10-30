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Türkiye Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Japonya'nın Osaka kentinde açılması planlanan başkonsolosluk kararı iptal edildi. Bunun yerine Nagoya Başkonsolosluğunun açılmasına karar verildi.

Nagoya Başkonsolosluğunun görev alanı Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Okinawa bölgeleri ile Chubu bölgesi içinde yer alan Aichi, Gifu, Fukui ve İshikawa vilayetlerini kapsayacak.

Tokyo Büyükelçiliğinin konsolosluk şubesinin görev alanı da Nagoya Başkonsolosluğu görev alanı hariç tüm Japonya ve Mikronezya Federe Devletlerini kapsayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Başkonsolosluk Dışişleri Bakanlığı Japonya Nagoya Osaka

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