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Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını'n tescili için BM'ye bildirimde bulundu.

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Libya ile 27 Kasım’da imzalanan ve 8 Aralık’ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla dün BM’ye bildirim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, İstanbul’da imzalanan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, mutabakata Libya’da hükümetin, Türkiye’de TBMM’nin onay verdiğini belirterek, “Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM’ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM’ye tescil ettiriyoruz” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Libya Birleşmiş Milletler

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