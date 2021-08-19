Türkiye’nin %87’sine göre zihinsel sağlık her şeyin üstünde

Türkiye’nin iyi yaşam skoru 100 üzerinden 58. Türkiye, Avustralya, Çin, Almanya, İngiltere ve ABD’nin de bulunduğu 18.000 kişiyle 21 lokasyonda yapılan araştırmanın pandemi dönemine özel çarpıcı sonuçlarını Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş aktardı.

Araştırma, zihinsel sağlığın genel sağlık üzerindeki etkisine dair bireylerde artan bir farkındalık olduğunu gösteriyor. Dünya çapında katılımcıların %72’si, Türkiye’de ise %87’si zihinsel sağlığın, fiziksel sağlık ve iyi yaşam üzerinde en önemli etken olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sözlerine, “Dünya genelinde zihinsel sağlık ile ilgili profesyonel destek almak konusunda önyargı devam etse de pandemi ile birlikte bu algının kırılmaya başladığını söyleyebiliriz” diye devam eden Kuriş; “Pandeminin başlangıcından bugüne dünya çapında online terapi ve danışmanlık hizmetlerinin kullanımı %89 arttı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %74’ü online terapi hizmetine sıcak bakarken, dünyada bu oran %66’da kaldı.” dedi.

Ayrıca Kuriş, katılımcıların online terapi hizmetlerini tercih etmelerindeki ana motivasyonları arasında; rahat hissettikleri yerde ve tam ihtiyaçları olan zamanda 7/24 erişim olanağı, erken teşhis imkânı ve sorunları hakkında daha açık konuşabilmeleri yer aldığını belirtti. “Online sağlık hizmetlerine olan ilgideki bu artışı sigorta ürünlerimizde de gözlemledik” diyen Pınar Kuriş; “Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde 15 TL katılım payı hariç başka hiçbir ücret ödemeden muayene ve tedavi imkanı sunan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzün kapsamında ücretsiz sunduğumuz 7/24 online doktor ve online psikolog hizmetimiz, pandemi döneminde sigortalılarımız tarafından da en çok kullanılan hizmetlerimiz arasında yer aldı diyebiliriz.” şeklinde sözlerine devam etti.

Covid-19 aşı uygulamaları, geleceğe dair umutları artırıyor

Tüm dünyada artan aşılanma oranları, kişilerin iyi yaşam algılarına da etki ediyor. Haziran 2021 itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD yetişkin popülasyonunun çoğunluğunu aşılayarak aşılanma konusundaki ana kilometre taşını geçerken Türkiye'nin aralarında bulunduğu pek çok ülke aşı çalışmalarına hızla devam ediyor. Araştırmanın sonuçlarına göre başarılı aşılama programları yürüten ülkelerdeki katılımcıların çoğu, geleceğe daha umutla bakmaya eğilimli.

Araştırmaya Türkiye’den katılanların %17’si mevcut hayat standartlarını koruyabileceğine inanıyor

Pandemi döneminde tüm dünyada bireylerin genel mali durumunun düşüşe geçmesi nedeniyle kredi ödemeleri ve çocuk eğitimi gibi uzun vadeli giderleri karşılayabilme konusundaki endişeleri arttı. Araştırmaya Türkiye’den katılan katılımcıların %17’si mevcut hayat standartlarını koruyabileceğini ve sadece %11’i emeklilik dönemleri için yeterince birikim yapabileceğini düşünüyor. Uzun dönemli birikim yapmaya en az sıcak bakan yaş grubu ise 18-24 arasındakiler.

Çocuğu olan çalışan ebeveynler pandemi döneminin en dayanıklısı

Araştırmada öne çıkan ilginç sonuçlardan biri ise; uzaktan eğitim veya çocuk bakımı gibi evde ek sorumluluklar üstlenmelerine rağmen 18 yaş ve altı çocukları olan çalışan ebeveynlerin pandemi döneminin en dayanıklı grubu olması. Çocuğu olmayan çalışanlar ise pandemini dönemini daha farklı değerlendiriyor.. Dünyada çocuk sahibi olmayan çalışanların %30'u Türkiye’de ise sadece %15’i duygusal anlamda birbirine destek olan ve birbirine kenetlenmiş bir aileye sahip olmadığını söylüyor.

Pandeminin en çok etkileneni: Kadınlar

Kadınlar pandemi döneminde finansal olarak en çok etkilenen grup olarak öne çıkarken, sağlık ve iyi yaşam konularına genel olarak erkeklerden daha olumsuz bakıyorlar. Kadınların %85’i stres altında olduklarını belirtirken, uyku bozukluğu, depresyon ve daha duygusal olma gibi stres belirtileri kadınlarda artış gösteriyor.

Çalışanlar için sağlık sigortası olmazsa olmaz

Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, pandemiyle birlikte çalışan beklentilerinin büyük ölçüde değiştiğini vurgulayarak “Şirketlerin sosyal yardım paketlerini çalışan beklentilerine uygun hale getirmeleri, finansal tavsiyeye, sağlık ve iyi yaşam desteğine kadar uzun vadeli çözümler üretmeleri gerekiyor. Çalışanlar sağlık sigortalarını artık ‘güzel bir şey’ olarak değil ‘olması gerekli bir şey olarak’ görüyor. Bu uygulamanın iş tercihlerinde bile etkili olduğu sonuçlarda göze çarpıyor.” dedi.

Evden çalışma döneminde araştırmaya Türkiye’den katılan çalışanların %49’u iş yükü ve çalışma saatlerinin makul seviyelerde olduğunu, %51’i de iş ve özel hayat dengesini sağlayabildiklerini belirtiyorlar. Yeni normale dönülen bugünlerde ise Türkiye’deki çalışanların sadece %28’inin tam zamanlı olarak ofiste çalışmak istemeleri de şirketlerin göz önünde bulundurması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ücretsiz ek hizmetlerle hayatı kolaylaştırıyor

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılarına bütünsel sağlık bakış açısıyla yenilikçi ve ihtiyaca yönelik hizmetler sunduklarını belirten Kuriş, “Sigortalılarımız, Covid-19 gibi tüm salgın hastalıklar da dahil olmak üzere, yatarak ve ayakta tedavi teminatları ile SGK ve Cigna anlaşmalı özel hastanelerde, özel polikliniklerde ve üniversite hastanelerinde SGK katılım payı hariç herhangi bir ek ücret ödemeden muayene ve tedavi olabiliyorlar. Aynı zamanda Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz olarak sunduğumuz yılda 1 kez check-up, yılda 2 kez diş muayenesi, yılda 1 kez diş dolgusu ve yılda 2 kez göz muayenesi hizmetlerimiz ile sigortalılarımızın sağlıklarını ve sağlık masraflarını kontrol altında tutmalarına destek oluyoruz. Bu ücretsiz hizmetlere ek olarak sunduğumuz online doktor, online psikolog ve online diyetisyen hizmetlerimiz ile sigortalılarımız ihtiyaç duydukları anlarda diledikleri yerde doktor, psikolog ve diyetisyenlerle online görüşme yaparak ön teşhis ve danışmanlık konularında ücretsiz hizmet alabilmektedirler.” dedi.

Ayakta ve yatarak tedavi teminatlarına ek olarak tüm bu ücretsiz ek hizmetlerle Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına günde sadece 1 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilmek mümkün.

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