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Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

25.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Türkiye'nin aşı haritası bugün erişime açıldı.

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor. Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.37 itibarıyla 1 milyon 247 bin 38 kişi aşılandı.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulamayla ilgili olarak "1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu" açıklamasını yapmıştı.


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