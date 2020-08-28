HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı

Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Şehir hastaneleri, veri merkezleri ve köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda kullanılan deprem izolatörlerinin ilk kez bir konutta kullandığı Mavera Comfort projesinin temeli atıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ülkemize böyle güzel bir proje kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü binaların temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Daha önce hastane binalarında kullanan deprem izolatörü, ilk defa konut projesinde kullanılacak” dedi.

Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı

Başakşehir Belediyesi, Makro İnşaat ve Akyapı ortaklığında yaklaşık 65 bin metrekarelik alana Başakşehir’de kurulan deprem izolatörlü Mavera Comfort projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu temel atma töreninde yer aldı.

PROJE CİDDİ TALEP GÖRDÜ

Projede ‘Kesintisiz konfor’ ifadesiyle yola çıktıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bugün çok mutluyuz. Ülkemize böyle güzel bir proje kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü binaların temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Daha önce hastane binalarında kullanan deprem izolatörü, ilk defa konut projesinde kullanılacak. Daha önce lansmanını yaptığımız bu proje vatandaşlarımızdan ciddi bir talep gördü. Yaklaşık 705 daireden oluşan ve ticari ünitelerden oluşan bu projenin böyle ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. 36 ay olarak hesapladığımız ve hedeflediğimiz inşaat sürelerini 24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz. Amacımız 24 ay içerisinde bu projeyi teslim edip vatandaşımızın keyifli ve konforlu yaşamına sunmak. Bu projede bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım örnek olur. İnşallah yenilerini de belki biz belki başka kurumlar gerçekleştirir. Buradan vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DEEPE

Başakşehir’de bugün temeli atılan projede 2+1’den 4,5+1’e kadar farklı büyüklük ve planlarda 705 dairelerin yer alacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltıAfyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Gökhan Özoğuz'dan sonra o da paylaştı
Gökhan Özoğuz'dan sonra o da paylaştı
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Türkiye'den AB'ye Yunanistan tepkisi
Türkiye'den AB'ye Yunanistan tepkisi
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım! Yarını işaret etti
Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım!
Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi getirildi
Ayasofya'ya girişlerde yeni düzenleme!
Datça'da otomobili ile kafeteryaya girdi! Ölü ve yaralılar var
Datça'da dehşet! Otomobili ile kafeteryaya girdi!
Son dakika: Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
Maltepe'de ormanlık alanda yangın!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.