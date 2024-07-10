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  4. Türkiye'nin konuştuğu küçük Tunahan'ın durumu endişe verici: O gece köpek gördüyse lambayı söndürmüyor, arkadaşlarından kaçıyor

Türkiye'nin konuştuğu küçük Tunahan'ın durumu endişe verici: O gece köpek gördüyse lambayı söndürmüyor, arkadaşlarından kaçıyor

10.07.2024 16:17
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Türkiye başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı uzun süre konuşmuştu. Tunahan 15 ameliyatın ardından taburcu edildi; yürüyüp konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor ancak yaşadığı ağır travmanın yarattığı sonuçlar endişeye neden oldu. Tunahan şimdi ziyaret gelen arkadaşlarından kaçıyor, ailesinin anlattığına göre herkesten korkuyor ve genel olarak agresif bir ruh halinde. Kaygılandıran durumu ailesi anlattı.

Bazı başıboş sokak köpeklerinin saldırılarının yol açtığı sonuçlar Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Küçük Tunahan da geçen yıl Ankara'da okula giderken böyle bir saldırıya uğramıştı. Tunahan'ın yaraları büyük oranda iyieşse de hal ve hareketleri ailesini de endişelendiriyor.

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Kentte yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, geçen yıl 7 Aralık'ta, Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Tunahan, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi ancak tedavi süreci devam etti.

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Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonda deri nakli yapıldı. Yaklaşık 13 saat süren ameliyatın ardından tedavisi tamamlanan Tunahan, tekrar taburcu edildi. Yaraları büyük oranda iyileşen, yeniden yürüyüp konuşabilen Tunahan, şimdi yaşadığı olayın psikolojik etkisiyle mücadele ediyor. Dışarıya çıkmak istemeyen ve kendisini eve kapatan Tunahan, ziyaretine gelen arkadaşları ve komşularından da kaçıyor.

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"EN BÜYÜK AMELİYATINI GEÇİRDİ"

Baba Halil Yılmaz, Tunahan'ın son ameliyatının 12 saat 45 dakika sürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:
"Şu anda gayet durumu iyi. 3 ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ameliyatı, en risklisi buydu. Daha zor süreçleri atlattı ama bu ameliyatımız çok zordu. Uzun süre kan aradık.

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Biz hayvan karşıtı değiliz. Herkes istediği gibi hayvanlarına sokakta baksın, evinde baksın, istediği yerde baksın. Tasmasıyla sokakta gezdirebilir. Biz de hayvanseveriz ama bizim 8 ayda çektiğimizi Allah hiçbir anne babaya hiçbir zaman yaşatmasın. Burada herkes bir sorumluluk alsın. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim tek isteğimiz, sokaklarda başıboş köpek olmasın. Dün yine buradan 4 köpek geçti. Çocuklarımız artık bakkaldan ekmek almaya bile tek gidemez halde bu köpekler yüzünden. Çocuklarımızı ne okula ne parka artık tek başına gönderemiyorum" dedi.

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"EPİKRİZ RAPORLARI BİLE KAÇ YERİNDEN ISIRILDIĞININ TAM SAYISINI YAZAMAZ"

Tunahan'a 3 ay boyunca deri beslemesi yapıldığını anlatan Yılmaz, "Tunahan'ın vücudunda kas yoktu. Sırtına bir tane balonlu besleme yaptılar, etini büyüttüler. Oradan alınan deriyi, kafasına enjekte ederek deri nakli yaptılar. Çok ağır bir süreçti. Tunahan'ın epikriz raporları bile kaç yerinden ısırıldığının tam sayısını yazamaz. Bütün kas bölgeleri, kemiğe kadar sıyrılmıştı saldırı sonrası. Tunahan'ın yaşaması bile bir mucize. Allah onu bize bağışladı. Şu ana kadar büyük ameliyat olarak 15 tane ameliyat geçirdi. Büyük küçük dediğin zaman yaklaşık 20-25 ameliyat geçirdi" diye konuştu.

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"O GECE KÖPEKLERİ GÖRDÜYSE KESİNLİKLE LAMBAYI SÖNDÜRMÜYOR"

Yılmaz, Tunahan'ın sağlık durumu hakkında doktorların genel olarak iyi olduğunu söylediğini belirterek, "8 aydır, ilk kez 3-4 gündür yemesi içmesi iyi. Önceden yemiyordu, sadece birkaç lokma yiyordu, yürüyemiyordu. Şu an gayet iyi. Sadece psikolojik sorunları var. Bazen günü gününü tutmuyor. Ağırlıklı olarak agresif, sinirli. Melek gibi çocuğum oldu asabi, agresif. Pencereden köpekleri gördüğünde, sayıyor köpekleri. Eğer ki o gece köpekleri gördüyse kesinlikle lambayı söndürmüyor. 'Lamba açık kalsın' baba diyor. Korkuyor, aydınlık olsun istiyor gece olduğunda. Çok ürperiyor. O kadar hayvan canlısı olan bir çocuk, 'Hayvan istemem' diyor. Yeni düzenlemeyle ilgili gereken neyse, sağlıklı bir şekilde düzenleme istiyoruz. Biz sadece sokakları güvenli hale getirsinler istiyoruz. İnşallah Tunahan son olur" ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Ankara sokak köpekleri
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