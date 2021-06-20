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  4. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: İade için süreci başlatmış durumdayız

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: İade için süreci başlatmış durumdayız

20.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: İade için süreci başlatmış durumdayız

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi.

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Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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