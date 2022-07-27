Türkiye, oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa şampiyonu!

Startups.watch'ın "Turkish startup ecosystem 2022 H1 report" adlı raporu yayımlandı. Rapora göre, 2022’nin ilk yarıyılında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı ve böylece Türk oyun sektörü, Avrupa'da en çok yatırım alan ülke oldu. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci, Norveç de 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türk oyun sektörü, 2021'de 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde 2021'in toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü, hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu.

HER DÖRT DOLARDAN BİRİNİ YİNE OYUN SEKTÖRÜ ALDI

StartupCentrum'un "2022 Yarıyıl-Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu"na göre ise Türkiye girişimcilik dünyasına 2022'nin ilk yarıyılında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların 333 milyon dolarını ise oyun sektörü aldı.

2021'de olduğu gibi bu yılın ilk yarıyılında da Türkiye'de yapılan toplam yatırımın dörtte biri oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi olan Türkiye, toplam girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlarda ise Avrupa’da 4. sırada yer aldı.

HER GÜN YENİ BİR GİRİŞİM YATIRIM ALDI

Bu yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosistemi 1,4 milyar dolar yatırım aldı. 768 milyon dolar yatırım alan Getir, yemek & market teslimatı sektörünü ilk sıraya taşıdı. Teslimat sektörünün ardından oyun sektörü geldi. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

2022'nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12'şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zeka&makine öğrenmesi sektörleri geldi.

Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı sağlık sektöründe 1,32 milyon dolar, yapay zeka sektöründe 10,61 milyon dolar, oyun sektöründe ise 28 milyon dolar oldu. (AA)



