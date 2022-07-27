HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye, oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa şampiyonu!

Türkiye, oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa şampiyonu!

27.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyun girişimleri, yılın ilk 6 ayında 333 milyon dolar yatırım alarak oyun sektöründe Avrupa birincisi oldu. Türk oyun sektörü, 2021'de 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde 2021'in toplamını geride bıraktı. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci, 60 milyon dolarla ise Norveç üçüncü sırada.

Türkiye, oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa şampiyonu!

Startups.watch'ın "Turkish startup ecosystem 2022 H1 report" adlı raporu yayımlandı. Rapora göre, 2022’nin ilk yarıyılında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı ve böylece Türk oyun sektörü, Avrupa'da en çok yatırım alan ülke oldu. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci, Norveç de 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türk oyun sektörü, 2021'de 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde 2021'in toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü, hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu.

HER DÖRT DOLARDAN BİRİNİ YİNE OYUN SEKTÖRÜ ALDI

StartupCentrum'un "2022 Yarıyıl-Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu"na göre ise Türkiye girişimcilik dünyasına 2022'nin ilk yarıyılında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların 333 milyon dolarını ise oyun sektörü aldı.

oyun-1

Bakan Varank'tan Türk oyun şirketi Loop Games'e ziyaret: 200 milyon dolarlık ihracat geliri getirdilerBakan Varank'tan Türk oyun şirketi Loop Games'e ziyaret: 200 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiler

2021'de olduğu gibi bu yılın ilk yarıyılında da Türkiye'de yapılan toplam yatırımın dörtte biri oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi olan Türkiye, toplam girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlarda ise Avrupa’da 4. sırada yer aldı.

HER GÜN YENİ BİR GİRİŞİM YATIRIM ALDI

Bu yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosistemi 1,4 milyar dolar yatırım aldı. 768 milyon dolar yatırım alan Getir, yemek & market teslimatı sektörünü ilk sıraya taşıdı. Teslimat sektörünün ardından oyun sektörü geldi. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

2022'nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12'şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zeka&makine öğrenmesi sektörleri geldi.

Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı sağlık sektöründe 1,32 milyon dolar, yapay zeka sektöründe 10,61 milyon dolar, oyun sektöründe ise 28 milyon dolar oldu. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepkiler büyüyor! Kardashian ve Jenner'dan destek geldiTepkiler büyüyor! Kardashian ve Jenner'dan destek geldi
TBMM olağanüstü toplanıyor! AK Parti'den sert açıklamaTBMM olağanüstü toplanıyor! AK Parti'den sert açıklama
Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Güzellik rutini şaşkınlık yarattı! “Adet kanını yüzüne...”

Güzellik rutini şaşkınlık yarattı! “Adet kanını yüzüne...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.