Geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye risk haritasında rengi turuncu olarak gösterilen İstanbul, aylar sonra ilk defa Cumartesi günü dışarı çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar da bulundu. Vatandaşların ise araştırmaya başladığı konulardan bir tanesi de “İstanbul kırmızıya mı döndü?” sorusu oldu. Peki Türkiye risk haritasında İstanbul kırmızıya mı döndü? Detaylar haberimizde…

İstanbul kırmızı mı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni haftalık vaka rakamlarını paylaştı. Buna göre 27 Şubat – 5 Mart haftası açıklanan son tabloda İstanbul’da vaka sayısı oranı 89.9’dan 111.57’ye çıktı. Bu oranla beraber İstanbul, kırmızı nokta barajını geçerek, çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

Kırmızı renkli illerde uygulanan yasaklar neler?

Kırmızı kategoride yer alan illerde, cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, yasak yalnızca pazar günü var. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor. Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı. Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



