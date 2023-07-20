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Türkiye tarihindeki en büyük ikramiye... Talihli ortaya çıktı! Makineye oynattığı 60 liralık kuponla 247,6 milyon lira kazandı

20.07.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde makineye oynattığı 60 liralık Çılgın Sayısal Loto kuponu ile 247 milyon 659 bin 481 TL’lik dev ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı. Türkiye’de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülünün sahibi olan Fevzi Badıkan, bankadan çekini aldı. Talihli Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, “Silvan’da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz, inşallah Silvan’a iyi bir yatırım yapacağız" dedi. İşte detaylar!

Türkiye tarihindeki en büyük ikramiye... Talihli ortaya çıktı! Makineye oynattığı 60 liralık kuponla 247,6 milyon lira kazandı

Sisal Şans tarafından 17 Temmuz Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bir kişi 247 milyon 659 bin 481 TL ikramiye kazandı. Türkiye’de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülü olan ikramiye Diyarbakır Silvan İlçesi’nde yaşayan Fevzi Badıkan’a isabet etti. Badıkan, akrabalarıyla birlikte bugün İstanbul’a gelerek bankadan çekini aldı.

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BÜYÜK İKRAMİYEYİ MAKİNEYE OYNATTIĞI 60 LİRALIK KUPONLA KAZANMIŞ

Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, Silvan’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti mensubu olduklarını belirterek, “Fevzi amcam Silvan’ın sayılı zenginleri arasındaydı. İşler ters gidince iflas etmek zorunda kaldı. İflas edince de il dışına çıktı, İzmir’e yerleşti. İzmir’den Ankara’ya geldi. O süreçten sonra tekrar Silvan’a geldi yerleşti. Silvan’a geldikten sonra ara sıra loto oynuyordu. Biz aslında oynamasını istemiyorduk. Önce 20 liralık oynadı, onla 60 lira kazandı. Sonra 60 lirasını bir daha yatırdı. Oynarken kendisi de oynamadı, makineye oynattı. Geçen gün eve gidip bilete baktığında ikramiyenin çıktığını görmüş. Sonra bizi aradı, biz inanamadık. Çok büyük bir rakam. Bu kadar büyük rakamın çıkacağına inancımız yoktu. Biz de gelip baktık, eş, dostu aradık. Onlar bize neler yapacağımızı söyledi. Süreçle ilgili çok çok mutluyuz. Aile büyüklerimizle beraber inşallah bölgemize, Diyarbakır’ımıza, özellikle aşiretimiz için gerekli çalışmalar neyse biz bu parayı orada kullanmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili birkaç düşüncemiz var ama rakam çok büyük bir rakam. Biz buna tek başımıza karar verecek durumda değiliz. Aşiretimizin büyüklerinin uygun göreceği işleri yapmayı planlıyoruz. Silvan’da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz inşallah Silvan’a iyi bir yatırım yapacağız" diye konuştu.

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Fevzi Badıkan’ın oğlu Recep Badıkan da ikramiyeyle ilgili hayırlı olsun diyerek, “Aile büyüklerimiz ne yaparsa hayırlısını yapar" dedi.

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Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Gelmiş geçmiş en büyük ikramiyeyi vermiş olmaktan hepimiz, şirket olarak memnunuz. Talihlimize hayırlı olmasını diliyoruz. 247 milyon lira Diyarbakır Silvan’daki talihlimize çıktı. Kendisiyle de görüştük, hikayesini dinledik, çok mutlu olduk. Hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ikramiye loto

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