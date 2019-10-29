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Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı 150 saatlik süre bugün doluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye ve Rusya'nın 22 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için anlaştığı 150 saatlik süre bugün saat 18.00'de doluyor.

Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı 150 saatlik süre bugün doluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri ele almak için biraraya gelmişti. Bu görüşmenin ardından iki lider ortak yaptığı açıklamada 10 maddelik Soçi Mutabakatı üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı. Bu maddeler arasında terör örgütünün ülkenin kuzeyinden belirlenen alanlara çekilmesi için 150 saatlik süre verilmesi de yer alıyordu.

SAAT 18'DE DOLUYOR

22 Ekim'de başlayan 150 saatlik süre bugün saat 18:00'de son buluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇEKİLMEZLERSE OPERASYON DEVAM EDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 150 saatin sonunda terör örgütü YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
150 saat Rusya Türkiye Soçi mutabakatı YPG PKK

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