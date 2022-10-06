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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

06.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Ataşehir'deki bir özel hastanenin yoğun bakımındaki yaşlı kadına eziyet görüntülerini konuşuyor. İzleyen herkesin kanını donduran ve sosyal medyada infial yaratan video sonrası hastanenin faaliyetleri durdurulmuş ve toplamda 9 sağlık personeli gözaltına alınmıştı. Son gelişmeye göre gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

İstanbul, Ataşehir'de özel hastanede kaydedilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını "böbreğini alacağız" diyerek korkutup yüzüne para atarak alay etmişlerdi. Üstelik bu anları kayıt altına almışlardı. Yaşlı kadına insanlık dışı muamelenin yapıldığı ve adeta eziyet edildiği olayın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Hastaneyle ilgili alınan kararın ardından son gelişmeye göre sağlık personelleri ile ilgili de karar çıktı. İşte detaylar...

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU, SAĞLIK PERSONELLERİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken söz konusu görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetleri ise durduruldu. Soruşturma çerçevesinde biri Samsun’da diğeri ise Bursa’da olmak üzere toplamda 9 sağlık personeli gözaltına alındı.

Yaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkiliYaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkili

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “eziyet etme”, “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin “eziyet etme”, “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (İHA)

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SON DAKİKA | Hastanede yaşlı kadına işkence! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar varSON DAKİKA | Hastanede yaşlı kadına işkence! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar var


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Ataşehir hastane yaşlı
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