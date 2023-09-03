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Türkiye'yi sarsan kazada kahreden 'Almanya' detayı! Can kaybı yükseldi, cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu

03.09.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün sabaha karşı Denizli'den kaza haberiyle sarsıldı. Düğün yolundaki otobüse karşı şeritten gelen kum yüklü kamyonun şiddetle çarpması sonucu meydana gelen can kaybı sayısı yükseldi, 41 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanırken Özcan ailesiyle ilgili ortaya çıkan 'Almanya' detayı dikkat çekti.

Türkiye'yi sarsan kazada kahreden 'Almanya' detayı! Can kaybı yükseldi, cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan otobüse kamyonun çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybı 7'ye yükseldi. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu, hayatını kaybedenlerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. İzmir'de toprağa verilen Necati Özcan (67) ile eşi Emel Özcan'ın (66) yeğeninin düğün merasimine katılmak için Almanya'dan 10 gün önce İzmir'e geldiği öğrenildi.

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BARİYERLERİ PARÇALADI! ÇARPIŞMA ŞİDDETLİYDİ...

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında, Denizli- Ankara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Bekir Atman'ın kullandığı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki otobüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve otobüs şarampole devrildi.

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CAN KAYBI YÜKSELDİ; 41 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada otobüsteki polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız, Bahar Şahar, Engin Güler, Derya Can ve Emel Özcan hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan kazada ölen Emel Özcan'ın eşi Necati Özcan da dün hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. 9'u ağır 41 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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"DİREKSİYON KİLİTLENDİ"

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazanın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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MEZARLIKTA TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada ölenlerin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kazada ölen Bahar Şahar (50), Engin Güler (70), Derya Can (54), Emel Özcan ve eşi Necati Özcan'ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere memleketleri İzmir'e getirildi. Hayatını kaybeden 5 kişi için Menderes ilçesi Barbaros Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenazeler tören öncesi evlerinin önüne götürülüp helallik alındı. Cenazeler, Barbaros Mahalle Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ölenlerin yakınlarından bazıları ayakta durmakta güçlük çekerken, bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı.

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POLİS MEMURU KÜÇÜK, AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Polis memuru, 1 çocuk babası Birol Küçük (52) ile Ümran Yıldız'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Aydın'a gönderildi. Cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Küçük, Akçaova Mahallesi Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Akçaova Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Ümran Yıldız ise dün kılınan cenaze namazının ardından Evciler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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40 YILDIR ALMANYA'DA YAŞIYORLARDI

Öte yandan kazada ölen ve İzmir'de toprağa verilen Emel Özcan ve eşi Necati Özcan çiftinin 40 yıldır Almanya'da yaşadıkları belirtildi. Damadın teyzesi olan Emel Özcan'ın, yeğeninin düğüne katılmak için 10 gün önce İzmir'e geldiği ifade edildi.

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