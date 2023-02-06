Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından geçici barınma merkezleri duyuruldu

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de, sonra da 13.24'te sırasıyla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye büyük panik yaşadı.
Sokakta kalan vatandaşlar ise geçici barınma merkezlerine yönlendiriliyor.
İşte il il geçici barınma merkezleri:
Kahramanmaraş - Merkez Konteynerkent
Malatya - Beydağı Konteynerkent
Adıyaman - Merkez Çadırkenti
Şanlıurfa - Ceylanpınar Çadırkenti, Akçakale Çadırkenti, Harran Konteynerkent, Suruç Çadırkenti
Gaziantep - İslahiye Çadırkenti, Karkamış Çadırkenti, Nizip 1 Çadırkenti, Nizip 2 Konteynerkent
Kilis - Öncüpınar Konteynerkent, Elbeyli Beşiriye Konteynerkent
Hatay - Altınözü Konteynerkent, Yayladağı Konteynerkent, Apaydın Konteynerkent, Güveççi Çadırkenti
Adana - Sarıçam Konteynerkent
Osmaniye - Cevdetiye Konteynerkent, Düziçi Konteynerkent
Mardin - Midyat Çadırkenti