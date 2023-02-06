HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından geçici barınma merkezleri duyuruldu

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından geçici barınma merkezleri duyuruldu

06.02.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından Türkiye yasa boğuldu. Sokakta kalan vatandaşların merak ettiği geçici barınma merkezleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından geçici barınma merkezleri duyuruldu

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de, sonra da 13.24'te sırasıyla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye büyük panik yaşadı.

Sokakta kalan vatandaşlar ise geçici barınma merkezlerine yönlendiriliyor.

İşte il il geçici barınma merkezleri:

Kahramanmaraş - Merkez Konteynerkent

Malatya - Beydağı Konteynerkent

Adıyaman - Merkez Çadırkenti

Şanlıurfa - Ceylanpınar Çadırkenti, Akçakale Çadırkenti, Harran Konteynerkent, Suruç Çadırkenti

Gaziantep - İslahiye Çadırkenti, Karkamış Çadırkenti, Nizip 1 Çadırkenti, Nizip 2 Konteynerkent

Kilis - Öncüpınar Konteynerkent, Elbeyli Beşiriye Konteynerkent

Hatay - Altınözü Konteynerkent, Yayladağı Konteynerkent, Apaydın Konteynerkent, Güveççi Çadırkenti

Adana - Sarıçam Konteynerkent

Osmaniye - Cevdetiye Konteynerkent, Düziçi Konteynerkent

Mardin - Midyat Çadırkenti

Screenshot_7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonuMacron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...
CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisiCHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
deprem yardım

En Çok Okunan Haberler

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

"Şehir merkezi ortada yok" dedi, dehşeti anlattı! "Bir bebek aracımızda vefat etti"

"Şehir merkezi ortada yok" dedi, dehşeti anlattı! "Bir bebek aracımızda vefat etti"

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Deprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dedi

Deprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dedi

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.