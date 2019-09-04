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Türkiye'den Bahamalar'a başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu zor zamanda Bahamalar Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu belirtiyor, kasırgada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Türkiye, Karayipler'de meydana gelen Dorian Kasırgası'nın sebep olduğu can kayıpları sebebiyle Bahamalar hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler'de meydana gelen Dorian Kasırgası'nın Bahamalar'da can kaybına ve ağır maddi hasara yol açmış olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda Bahamalar Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu belirtiyor, kasırgada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Şu ana kadar en güçlüsü

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırgada ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

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