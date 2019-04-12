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Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 25. Ölüdeniz Maratonu'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 25. Ölüdeniz Maratonu'na katıldı

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Amman Ofisi çalışanları, Ürdün'de düzenlenen 25. Ölüdeniz Ultra Maratonu'na katıldı.

Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün başkanlık ettiği Türk ekibi, maratonun 10 kilometrelik kategorisinde koştu.

Büyükelçi Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA çalışanlarının yanı sıra 9 kişiden oluşan Türk ekibine liderlik etmekten gurur duyuyorum. Hepimiz bitiş çizgisine başarıyla geldik ve madalyalar kazandık." dedi.

Maratonun sonunda Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şevaribe, Büyükelçi Karagöz'ü ödülle onurlandırdı.

Yoğun katılımla gerçekleşen 25. Ölüdeniz Ultra Maratonu, 50, 21 ve 10 kilometrelik kategorilerden oluşuyor.

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25. Ölüdeniz Ultra Maratonu Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz Ürdün

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