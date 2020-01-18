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  4. Türkiye'nin ilk 'Pi Sokağı'

Türkiye'nin ilk 'Pi Sokağı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı meclis toplantısında, Tuzla Belediyesi'nin talebiyle ilçedeki bir sokağa matematikte kullanılan sabit sayı olan 'Pi'nin adının verilmesini, oy birliğiyle kabul etti.  Dünyada 1988'den beri 3'üncü ayın 14'ünde kutlanan, ABD Temsilciler Meclisi'nce 2009'da resmi şekilde ilan edilen 'Ulusal Pi Günü' Türkiye'de 2007'den beri kutlanıyor.

Türkiye'nin ilk 'Pi Sokağı'

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı meclis toplantısında, Tuzla Belediyesi'nin talebiyle ilçedeki bir sokağa matematikte kullanılan sabit sayı olan 'Pi'nin adının verilmesini, oy birliğiyle kabul etti.
Dünyada 1988'den beri 3'üncü ayın 14'ünde kutlanan, ABD Temsilciler Meclisi'nce 2009'da resmi şekilde ilan edilen 'Ulusal Pi Günü' Türkiye'de 2007'den beri kutlanıyor. Geçen yıl 14 Mart'ta 'Pi Günü' kutlamaları yapan Tuzla Belediyesi, bu yıl da ilçedeki isimsiz sokağa 'Pi' adının verilmesini talep etti. İlçe belediye meclisinde çıkarılan kararın ardından Tuzla Belediye Başkanlığı, 23 Eylül'de talebi, yasa gereği cadde, sokak ve meydanlara isim verme yetkisi olan İBB'ye iletti.
İBB Harita Müdürlüğü de 31 Kasım'da dosyasını hazırlayarak başkanlığa gönderdi. Dosya 11 Kasım'da İBB Meclisi'ne sevk edildi. Ocak ayı İBB meclis toplantılarının gündemine alınan teklif için, Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonları ortak rapor hazırladı. Komisyonlardan gelen raporda özetle şöyle denildi:
"Yapılan inceleme neticesinde, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi'nde bulunan ve 'Ballıca Yolu' ile 'Siper Sokağı' arasında yer alan isimsiz yolun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü, ayrıca talep edilen 'Pi Sokağı' isminin ilçe sınırları içinde mükerrer olmadığı tespit edilmiştir. İsimsiz yolun ekli krokide gösterildiği şekilde 'Pi Sokağı' olarak isimlendirilmesi talebi incelenmiş olup; komisyonlarımızca uygun görülmüştür."
Rapor, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Pİ SAYISI
Matematikte çemberin, dairenin çevresinin, alanının hesaplanmasında yaklaşık 4 bin yıldır kullanılan 3,14 sabit rakamı, 'Pi' sayısı olarak adlandırılıyor. Pi sayısının gerçek değeri 3,141592653589793238462643383… şeklinde sonsuza kadar uzanır. Simgesi, Eski Yunanca çevre manasına gelen çevre kelimesinin baş harfinden geliyor. Günümüzde pi sayısının virgülden sonraki basamaklarının hesaplanmasının rekoru Fabrice Bellard ait. Bu hesaplamaya göre pi sayısı 2 trilyon 700 milyar rakamdan oluşuyor. Pi sayısı 1.24 trilyonuncu basamağına kadar hesaplandığında bile, bilgisayara yazmak için 310 milyon sayfa, 2.4 TB harddisk yeri gerekiyor.

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