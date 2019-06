"Türkiye'yi çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Cheng, Türkiye'nin hem uluslararası arenada hem de jeopolitik olarak önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bu bölgede çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz." dedi.

New Taipei City Sanayi Derneği (New Taipei City Industrial Association) ve Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) tarafından düzenlenen ve New Taipei City Belediyesi tarafından desteklenen, New Taipei City Belediye Başkan Yardımcısı Chwen Jing Chen başkanlığındaki "New Taipei City Ticaret ve Yatırım Delegasyonu" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Tayvan ile Türkiye arasındaki iş ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve gelecekteki iş birlikleri adına "İkili Mutabakat Anlaşması-MOU" da imzaladı.

Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Cheng, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, New Taipei City şehri heyetinin Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini ve büyük önem verdiğini ifade ederek, New Taipei City'nin Türkiye'yi önemli potansiyel bir ticaret partneri olarak görmesini takdirle karşıladığını dile getirdi.