HABER

Türkmenlere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Suriye’de zor günler geçiren Bayırbucak, Afrin, Cinderes ve Azez bölgelerinde yaşayan Türkmenlere yardım kampanyası düzenledi.İlçede bulunan El Ele Derneğinin önderliğinde gerçekleşen proje fikri ise El Ele Derneği Başkan Vekili Fatih Uygun’dan geldi.

Türkmenlere yardım eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Suriye’de zor günler geçiren Bayırbucak, Afrin, Cinderes ve Azez bölgelerinde yaşayan Türkmenlere yardım kampanyası düzenledi.
İlçede bulunan El Ele Derneğinin önderliğinde gerçekleşen proje fikri ise El Ele Derneği Başkan Vekili Fatih Uygun’dan geldi. Ünye El Ele Derneği Aşevinde gönüllülük esasına dayalı çalışan ve Türkmenler için başlatılan kampanyanın sorumlusu olan Nagihan Dursun, "Başlattığımız kampanyanın amacı sınır dışında bulunan Türkmen kardeşlerimize yardım etmektir. Biz bu kampanyamızda Afrin, Cinderes, Azez ve Bayırbucak’ta savaşın ortasında kalmış yardım eli bekleyen aileler var. O ailelere ulaşmamız için bir koridor varmış ve bu koridor sayesinde biz o ailelere ulaşacağız. El Ele Derneği başta olmak üzere Ünye Kent Konseyi, Ünye Sakatlar Derneği, Ünye Fahri Çalışanlar Derneği, Ünye Akis Derneği, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte düşündük. Hepimizin isteği Ünye’den tır hazırlayalım ve oradaki masum insanlara erzak getirelim. Daha sonra erzaklarla beraber oraya mutfakta götürüp bir aşevi kurup Türkmen kardeşlerimize sıcak yemekler vermek istiyoruz. Biz nasıl buradaki insanlara nasıl hayrımızı dokunduruyorsak oradaki insanlara da yardım elimizi uzatıp tüm dünyanın yardım elini uzatmasını istiyoruz" dedi.

“Bazı ailelerden tepki alıyoruz”
Yapılan yardımların bazı aileler tarafından tepkiyle karşılandığını ifade eden Nagihan Dursun, "Bizim bu projemiz 1 hafta önce başladı. El Ele Derneği olarak yaklaşık 400 TL’ye yakın para topladık. Bazı insanlar ‘neden buradaki şehit ailelere yardım etmiyorsunuz da Suriyelilere yardım ediyorsunuz’ diye önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama biz buradaki ailelere de yardım ediyoruz, şehit ailelere de devletimizin zaten bir yardımı var. Bu projeyi şu anlık sadece Ünye’de yürütüyoruz. İlerleyen zamanlarda Akkuş, İkizce, Çaybaşı ve çevre ilçelerde de projemizi yapmayı hedefliyoruz. Ağustos ayının 8’ine kadar 6 dernek bir tırı doldurup Bayırbucak, Afrin, Cinderes, Azez’e doğru yola çıkaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkmenlere yardım eli

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Kandilli Müdürü Özener : Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmazKandilli Müdürü Özener : Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmaz
Farkındalık için atıklar halk plajında sergilendiFarkındalık için atıklar halk plajında sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

Şule Çet davasında yeni gelişme! İşte bilimsel raporda yer alan o lekeler

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin depo bölümünde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Anayasa Mahkemesinden 'çekilmeyen emekli aylığı' kararı

Emekliler dikkat! AYM'den emsal karar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.