Türknet ve Türk Telekom abonelik fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı!

Taahhütlü ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet internet abonelik fiyatlarına yüzde 25 zam yaparak, 399 TL’den 499,90 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Firma aynı zamanda 12 ay sabit fiyat kampanyasının süresini de uzatma kararı aldı.

TÜRK TELEKOM'DAN DA YÜZDE 25 ZAM GELDİ!

Türk Telekom ise internet ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren arttırdığını şu açıklamayla belirtti:

"1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere Noktadan Noktaya hizmetlerinin tarifelerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz, taahhütleri süresince fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresinin bitiminden sonra paketler güncel tarife üzerinden ücretlendirilecektir. Bu düzenlemenin taahhütsüz paketler için geçerli olacağını belirtmek isteriz."

Böylelikle Türk Telekom'un en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükseldi.







