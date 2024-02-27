TUSAŞ paylaştı! İşte KAAN'ın 'sesi'

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde yaptı. TUSAŞ'tan yeni bir görüntü paylaşılarak, "KAAN’ı bir de kendi sesinden dinleyelim" denildi.

KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı.

✈️ KAAN’ı bir de kendi sesinden dinleyelim! 🎤🎼 pic.twitter.com/RipSPMECir — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) February 27, 2024

"5. NESİL UÇAK ÜRETEBİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak." denilmişti.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





