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  4. Tutması ayrı bırakması ayrı dert! Gaz sancısına iyi gelen doğal çözümler

Tutması ayrı bırakması ayrı dert! Gaz sancısına iyi gelen doğal çözümler

23.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaz çıkarmak toplum içinde ayıplanan bir şey olsa da tutmak ise bambaşka sorunlara neden oluyor. Hızlı yemek yemek, bağırsak hastalıkları, hava yutmak gibi durumlardan ötürü gaz sancısı çekebilirsiniz. Birçok nedenden ötürü çekebileceğiniz gaz sancısına karşı doğal çözümleri kullanabilirsiniz. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz gaz sancısına iyi gelen çay tarifleri.

Tutması ayrı bırakması ayrı dert! Gaz sancısına iyi gelen doğal çözümler

Gazların bağırsakta birikmesi, ağızdan geğirme veya anüsten geçme olmak üzere ancak iki şekilde sona erebilir. Her iki durum da kesinlikle normaldir. Gaz oluşumunun birçok farklı nedeni vardır. Gazlı içecekler gibi bazı içeceklerin tüketilmesinden hızlı yemek yemek gibi kötü alışkanlıklara ve hatta sinirlerden veya duygusal stresten kaynaklanabilir.

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Bu rahatsız edici sorunu hafifletmenin en iyi yollarından biri sağlıklı beslenmedir. İncir, papaya veya kivi gibi birçok yiyecek gaz giderici olarak bilinir. Aynı zamanda bitkilerle hazırlanan doğal çaylar da gaz sancılarına karşı iyileştirici özelliklere sahiptir.

GAZ SANCISINA KARŞI 9 BİTKİ ÇAYI

Gazların vücutta birikmesi ve dışarı atılması genellikle herhangi bir hastalığın belirtisi değildir. Ancak gaz sancısına karın ağrısı, kusma, ishal, kabızlık, kilo kaybı, mide-bağırsak sisteminden kanama ve mide ekşimesi gibi durumlar eşlik ediyorsa bir uzmana görünmeniz tavsiye edilir.

Gazları doğal olarak ortadan kaldırmak için bitki çaylarını deneyebilirsiniz. İşte gaz sancılarını hafifleten ve aynı zamanda gaz giderici özelliklere sahip 9 doğal bitki.

ZENCEFİL

Zencefil kökü midede asit üretimini uyararak şişkinliği önler. Sindirimi hızlandırarak, yiyeceklerin bağırsakta fermente olma ve gaz üretme riskini azaltır. Yemeklerden sonra yarım bardak su içinde yarım santimetre kökün kaynatılması tavsiye edilir.

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REZENE

Rezene tohumları bağırsakta gaz oluşumunu azalttığı ve mide salgılarını uyardığı için çok etkilidir. Sindirimin iyi olmasını sağlar ve gazın neden olduğu rahatsızlığı azaltır.

BOLDO

Cineol adı verilen esansiyel bir yağ içerir ve bu sayede gaz oluşumunu azaltır ve mide üzerinde koruyucu etki sağlar. Boldo, önemli idrar söktürücü özelliklere sahip bir madde olan boldin de dahil olmak üzere 20 alkaloid içerir.

KAKULE

Güçlü bir sindirim uyarıcı ve gaz giderici etkiye sahip çok aktif bir uçucu yağ içerir. Kakule ile çay hazırlanırken bir yemek kaşığı nane eklenmelidir. Ana yemeklerden sonra günde iki bardak alınmalıdır.

NANE

Nane, sadece bağırsakta gaz oluşumunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda gıdaların sindirimine yardımcı olur ve kabızlığı önler. Hazırlamak için bir bardak suyu ısıtmanız, nane yapraklarını eklemeniz ve birkaç dakika kısık ateşte kaynatmanız yeterlidir. Bir süre dinlenmeye bırakın, süzün ve yavaş, sakin bir şekilde için.

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ANASON

Ağır bir yemekten sonra anason çayı içmek mükemmel bir fikirdir. Bu bitki şişkinliği ve bağırsak iltihabını kontrol etme yeteneğine sahiptir. Aşırı gaza karşı lezzetli bir çay olarak tüketebilirsiniz.

KİMYON

Çok aromatik bir bitkidir ve sindirim ve gaz giderici özelliklere sahip bir yağ içerir. Gazları yok etmeye, şişkinliği azaltmaya, mide-bağırsak sancılarını hafifletmeye ve sindirimi normalleştirmeye yardımcı olur. Tek başına çay şeklinde hazırlanabilir veya nane gibi diğer gaz giderici bitkilerle birleştirilebilir.

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DEFNE

Genellike tariflerde bir çeşni olarak kullanılan defne yaprakları le çay hazırlayabilirsiniz. Defne yaprakları şişkinliği azaltır, gaz ve geğirmeyi önlemek için iyi bir çözümdür. Defne yaprakları ve nane kullanarak lezzetli bir çay hazırlayabilir ve şişkinliğe karşı yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.

PAPATYA

Gazı gidermenin iyi yollarından biri de papatya çayıdır. Bu bitki mide ağrısını ve iltihaplanma, şişkinlik ve ülser gibi diğer sorunları hafifletmek için en iyi seçeneklerden biridir. Çay hazır olduğunda içmek için on dakika bekleyin. Etkinliğini fark etmek için günde iki ila üç bardak almak yeterlidir.

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GAZ SANCILARININ EN YAYGIN NEDENLERİ

Bu sindirim bozukluğu en yaygın olarak çok hızlı ve çok fazla yemek gibi kötü beslenme alışkanlıkları ve özellikle kolonda fermente olan belirli gıdaların tüketimi tarafından tetiklenir. Bazı yiyecekler diğerlerinden daha fazla fermente olur. Karnabahar, Brüksel lahanası, fasulye, elma, armut, çekirdekli meyveler ve çiğ sebzeler daha fazla gaza neden olabilir.

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Gazlı içecekler ve tatlandırıcı içeren şekersiz sakız ve içeceklerin aşırı tüketimi de gaz üretimine neden olur. İrritabl barsak sendromu da önemli derecede şişkinliğe neden olabilir. Diğer tetikleyici faktörler arasında stres, kabızlık, antibiyotik ve laksatifler gibi bazı ilaçların alınması bulunur. (Ensonhaber)


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