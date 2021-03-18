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  4. Tuvalet dolabının arkasındaki gizli merdiven ürpertti! 'Cehenneme açılan kapı'

Tuvalet dolabının arkasındaki gizli merdiven ürpertti! 'Cehenneme açılan kapı'

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Tuvalet dolabının arkasındaki gizli merdiven ürpertti! 'Cehenneme açılan kapı'

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan adam yeni taşındığı evinde şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Tuvalet dolabının arkasındaki gizli merdiveni sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşan adam tüyler ürpertici yorumunda bulunurken, kullanıcılar bunu 'cehenneme açılan kapı' şeklinde yorumladılar.

ABD'li bir adam, yeni taşındığı evin tuvaleti üzerinde gizli bir merdiven olduğunu Facebook'taki takipçileriyle paylaştı. Bunun ürperten bir an olduğunu söyleyen adam 'merdivenin nereye gittiğini merak ediyorum, tüyler ürpertiyor' notuyla paylaştı.

''CEHENNEME AÇILAN KAPI''

Adamın fotoğrafına ise yorumlar gecikmedi. Bir kullanıcı, "Bu beni çok korkutuyor! Ya biri seni arkadan yakalarsa?" derken bir diğer kullanıcı, ''Koronavirüs salgını sırasında paniğe kapılanlar bu gizli deliği kullanabilir ama daha çok cehenneme açılan bir kapıya benziyor. Merdivenler yukarı çıkıyor ve zemin çizgisinin çok üstünde. Söyleyebileceğim tek şey oradan kurtulman'' şeklinde not düştü.


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facebook sosyal medya

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