Tuvalete telefon ile girenler dikkat! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Cep telefonları günün neredeyse tamamında elimizde. Bazıları tuvalete bile cep telefonuyla giriyor. Bu durum da hem sağlık için hem de hijyenik koşullar nedeniyle oldukça sakıncalı. Elimizden ve cildimizden bünyemize dahil olan mikroplar pek çok soruna yol açabilir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre tuvalette cep telefonu kullanmanın orada daha çok zaman geçirilmesine, hemoroide ve bakterilere açık hale gelmeye kadar çok sayıda zararından söz edebilmek mümkün. Sizler için hazırladığımız rehberimizde tuvalette telefon kullanmanın zararlı yönleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TUVALETTE TELEFONLA ZAMAN GEÇİRMEK HEMOROİDE YOL AÇIYOR



İngiliz doktor Sarah Jarvis'in açıklamalarına göre telefonla tuvalete giren kişiler tuvalette olması gerekenden daha fazla zaman harcıyor. Bu yüzden de anüs damarlarına uygulanan basınç daha da artıyor. Bu sakıncalı durum hemoroide sebep oluyor. Olması gerekenden daha fazla süre aynı şekilde oturmak dolaşım sistemine de zarar veriyor. Hali hazırda birçok mikrobun barındığı bir yer olan tuvaletlere cep telefonuyla birlikte girmek tüm bu mikroorganizmaların hızla cep telefonuna yapışmasına sebep oluyor. Bu gibi alanlara cep telefonu ile birlikte girmek hijyenik kurallara tamamiyle aykırı.