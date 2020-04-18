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Tuvalete telefon ile girenler dikkat! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sürekli elimizin altında olan cep telefonları mikropların en çok yaşadığı eşyaların başında geliyor. Evde, sokakta, yolculukta, alışverişte ve hatta tuvalette bile cep telefonunu yanından ayırmayan insanların sayısı hiç de hafife alınacak kadar az değil. Adeta bir mikrop mıknatısını andıran cep telefonları üzerindeki mikroplar cilt ve ağız yoluyla vücudumuza kolayca giriyor.

Tuvalete telefon ile girenler dikkat! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Cep telefonları günün neredeyse tamamında elimizde. Bazıları tuvalete bile cep telefonuyla giriyor. Bu durum da hem sağlık için hem de hijyenik koşullar nedeniyle oldukça sakıncalı. Elimizden ve cildimizden bünyemize dahil olan mikroplar pek çok soruna yol açabilir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre tuvalette cep telefonu kullanmanın orada daha çok zaman geçirilmesine, hemoroide ve bakterilere açık hale gelmeye kadar çok sayıda zararından söz edebilmek mümkün. Sizler için hazırladığımız rehberimizde tuvalette telefon kullanmanın zararlı yönleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TUVALETTE TELEFONLA ZAMAN GEÇİRMEK HEMOROİDE YOL AÇIYOR

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İngiliz doktor Sarah Jarvis'in açıklamalarına göre telefonla tuvalete giren kişiler tuvalette olması gerekenden daha fazla zaman harcıyor. Bu yüzden de anüs damarlarına uygulanan basınç daha da artıyor. Bu sakıncalı durum hemoroide sebep oluyor. Olması gerekenden daha fazla süre aynı şekilde oturmak dolaşım sistemine de zarar veriyor. Hali hazırda birçok mikrobun barındığı bir yer olan tuvaletlere cep telefonuyla birlikte girmek tüm bu mikroorganizmaların hızla cep telefonuna yapışmasına sebep oluyor. Bu gibi alanlara cep telefonu ile birlikte girmek hijyenik kurallara tamamiyle aykırı.

CEP TELEFONU ÜZERİNDEKİ BAKTERİLER

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İngiltere’de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre sürekli elimizde taşıdığımız cep telefonlarının yüzeyinde çok sayıda bakteri varlık gösteriyor. Bakteri sayısı öyle çok ki tuvalette bulunandan 18 kat daha fazlası cep telefonu yüzeyinde mevcut. Zaten bu kadar kirli olan cep telefonları ile tuvalete girildiğinde ise bakteri mevcudiyeti daha da artıyor. Yemek yerken veya bir şeyler içerken de cep telefonumuzla ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu demek oluyor ki cep telefonunun yüzeyinde yiyecek artıkları da bulunuyor. Sayısız kir ve bakteriye ev sahipliği yapan cep telefonları sık aralıklarla mutlaka temizlenmeli.

CEP TELEFONLARININ TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

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Her an yanımızda olan ve gün boyunca bir an olsun elinizden düşürmediğiniz cep telefonları barındırdığı mikrop ile bakteriler yüzünden hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hem akıllı olan türleri hem de eskiden beri varlığını sürdüren tuşlu telefonlar adeta bakteri yuvası. Tuşlu telefonlarınızı yılda birkaç defa mümkünse parçalarına ayırarak temizleyin. Temizlerken temiz bir pamuk ya da diş fırçası kullanabilirsiniz. Böylece telefonunuzu bakterilerden arındırabilir ve hiç elimizden düşürmediğimiz bu cihazı daha zararsız bir hale getirebilirsiniz.

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tuvalet, telefon,

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