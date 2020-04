Tuvalete telefon ile girenler dikkat! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

CEP TELEFONU ÜZERİNDEKİ BAKTERİLER



İngiltere’de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre sürekli elimizde taşıdığımız cep telefonlarının yüzeyinde çok sayıda bakteri varlık gösteriyor. Bakteri sayısı öyle çok ki tuvalette bulunandan 18 kat daha fazlası cep telefonu yüzeyinde mevcut. Zaten bu kadar kirli olan cep telefonları ile tuvalete girildiğinde ise bakteri mevcudiyeti daha da artıyor. Yemek yerken veya bir şeyler içerken de cep telefonumuzla ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu demek oluyor ki cep telefonunun yüzeyinde yiyecek artıkları da bulunuyor. Sayısız kir ve bakteriye ev sahipliği yapan cep telefonları sık aralıklarla mutlaka temizlenmeli.

CEP TELEFONLARININ TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ



Her an yanımızda olan ve gün boyunca bir an olsun elinizden düşürmediğiniz cep telefonları barındırdığı mikrop ile bakteriler yüzünden hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hem akıllı olan türleri hem de eskiden beri varlığını sürdüren tuşlu telefonlar adeta bakteri yuvası. Tuşlu telefonlarınızı yılda birkaç defa mümkünse parçalarına ayırarak temizleyin. Temizlerken temiz bir pamuk ya da diş fırçası kullanabilirsiniz. Böylece telefonunuzu bakterilerden arındırabilir ve hiç elimizden düşürmediğimiz bu cihazı daha zararsız bir hale getirebilirsiniz.