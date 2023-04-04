Tuvalette görülen bu belirtiye dikkat! Kanser hastalarının yüzde 85'inde görülen yaygın belirti

İdrarınızdaki herhangi bir değişikliğe dikkat etmek, vücudunuzdaki riskli hastalıklara karşı önlem almanızı sağlayabiliyor. Mesane kanseri, mesane astarında tümör olarak bilinen anormal doku büyümesi geliştiğinde ortaya çıkıyor. Tümörün konumu, ilk uyarı işaretinin genellikle tuvalette yaşanmasına neden oluyor. Hematüri, vakaların yüzde 85'inde ortaya çıkan en yaygın semptom olarak kabul ediliyor. Toplumda sıklıkla görülen hematüri çeşitli hastalıklarla karıştırılarak göz ardı ediliyor.
NHS'ye göre hematüri, mesane kanserinin "en yaygın" semptomu olarak kabul edilir.
Hematüri, idrarda çıplak gözle görülebilen veya idrar testi ile görülebilen kanın varlığı için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bu ciddi belirti genellikle ağrısızdır, ancak tuvalete gittikten sonra klozeti kontrol ettiğinizde bunu fark edebilirsiniz.
Sağlık hizmeti şöyle açıklıyor: "İdrarınızda kan çizgileri fark edebilirsiniz veya kan, idrarınızı kahverengiye çevirebilir. Kan her zaman fark edilmez ve gelip gidebilir."
Expert Review of Anticancer Therapy dergisinde yayınlanan araştırma, mesane kanserinin önemli bir belirtisi olarak hematüriyi de vurgulamaktadır .
Araştırmacılar, hastalığa yakalanan hastaların yaklaşık yüzde 85'inde bu uyarı işaretinin görüldüğünü açıkladı. Hematürinin, kanamayı tanımlayan tümörün doğrudan kanamasıyla tetiklendiğini açıkladılar. İdrarınızdaki kanın mesane kanserinin önemli bir belirtisi olarak görülmesine rağmen, hematüriye idrar yolu enfeksiyonları gibi çeşitli iyi huylu durumlar da neden olabilir.
İdrarınızdaki kanın yanı sıra, mesane kanseri ayrıca aşağıdakileri de içeren semptomları tetikleyebilir:
Mesane kanserini önlemenin kesin bir yolu olmasa da, bazı risk faktörlerini azaltmak mümkün olabilir. Amerikan Kanser Derneği sigarayı bırakmayı öneriyor çünkü bu alışkanlığın tüm mesane kanseri vakalarının yaklaşık yarısına neden olduğu düşünülüyor.
Ayrıca, başta su olmak üzere çok fazla sıvı içmek de riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.