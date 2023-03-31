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Tuvaletten sonra elini yıkamadığını söyleyerek kendini ifşaladı! "Misafirlerim gelince..."

31.03.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakıma gösterilen önem sadece kişiyi değil çevresini de etkileyebiliyor. Tuvaletten sonra el yıkamak en temel temizlik olarak görülüyor. Ancak toplumda tuvaletten sonra ellerini yıkamayan birçok kişi bulunuyor. TikTok'ta ellerini yıkamadığını ve misafirleri geldiğinde bulduğu çözümü paylaşan bir kadın tepkilerin odağı oldu.

Tuvaletten sonra elini yıkamadığını söyleyerek kendini ifşaladı! "Misafirlerim gelince..."

Dışarıda yemek yemek veya el sıkışmak birçok kişi için düşündürücü olabiliyor. Karşımızdaki kişinin ellerini yıkayıp yıkamadığından çoğu zaman emin olamıyoruz. Özellikle hastalıkların çok kolay bir şekilde bulaşmasına neden olan temaslara dikkat etmemiz gerekiyor. TikTok'ta paylaşım yapan Sophia, tartışma yaratan ve insanlarda güven problemi oluşmasına neden olan alışkanlığını açıkladı.

EVİNDE ELLERİNİ YIKAMADIĞINI PAYLAŞTI

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Sophia, "Kendimi ifşa edeceğim çünkü bunu yapmamın gerçekten garip olduğunu düşünüyorum ve başka insanların bunu yapıp yapmadığını bilmiyorum. "İşedikten sonra her zaman ellerimi yıkamam, özellikle de kendi evimdeysem. Kendimi mahvetmeyecek şekilde işemeyi biliyorum."

MİSAFİRLERİNİN ELİNİ YIKADIĞINI DÜŞÜNMESİNİ SAĞLIYOR

"Misafirlerim gelirse ve işemeye gidersem, lavabomu açar ve ellerimi yıkıyormuş gibi yaparım ve ellerimi yıkadığımı sanmaları için biraz zaman öldürürüm ama ellerimi yıkamam. Aslında aslında önemi olmayan bir yalana ayak uydurmak için hem suyu hem de zamanı boşa harcama sürecinden geçiyorum."

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"Her neyse, bunu yapan başka biri var mı?" Video, yorumlar bölümünde büyük bir tartışmaya yol açtı, çünkü bazıları bu durumun normal olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Haha, çoğumuz bunu gizlice yapmıyor muyuz?" dedi.

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Bu durumun büyük soruna neden olduğunu düşünenler ise "Aslında yıkamıyorsan neden ellerini yıkıyormuş gibi yapıyorsun?", "Bu delilik!" yorumlarını yaptı.


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