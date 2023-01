Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hayatı değişti! "Bir gecede olan bir şey değildi"

Danimarka'da yaşayan Eldina, kaşlarını ve bıyıklarını almayı bıraktıktan sonra sosyal medyada kadınlara destek olmaya başladı. Olumlu Bak'a konuşan Eldina yüzündeki tüyleri almama kararını verdikten sonra değişen yaşam koşullarını paylaştı. Eldina tüyleri hakkında aldığı kararın anlık olmadığın bunun uzun bir süreç olduğunu belirtiyor.

KADINLARIN TÜYLERİNİ ALMASI GEREKTİĞİ BEKLENTİSİ RAHATSIZ EDİCİ

"Birdenbire olan bir şey olduğunu söyleyemem ama görünürde hiçbir sebep yokken tüylerimi almak zorunda kalmak beni giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrattı. Erkeklerin saçlarını almadan dışarı çıktığını görüyorum, peki neden zorundayım? Zamanımı çok daha iyi geçirebileceğimi fark ettim. Tıraş olmaya ya da saç yolmaya karşı değilim ama beni rahatsız eden her kadının bunu her zaman yapması gerektiği beklentisi. ”

KADINLAR BASKI HİSSEDİYOR

İçinde yaşadığımız toplumda kadın ve erkeklerin standartları farklıdır, sadece Eldina değil, onunla konuşan diğer kadınlar da aynı düşünüyor. Ancak toplum tarafından bunu yapmaları için baskı altında hissediyorlar veya vücutlarında kıl olduğu için zorbalığa uğruyorlar.”

ÇOK DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

“Birçok kadın bana yazarak sakalları veya belirgin vücut kılları olan tek kadın olduklarını hissettiklerini söyledi. Gerçekte o kadar çok var ki ve bir kadın olarak vücut kıllarına sahip olmak olağanüstü bir şey değil. Erkeklerden belki 100, kadınlardan belki 4-5 olumsuz mesaj aldım. Benim için fark açısından, çok fazla ilgi gördüm - temelde hiçbir şey yapmıyorum. Bunu düşündüğünüzde, bu gerçekten garip, çünkü bir adam kaşları belirgin diye viral olmaz, ben neden olayım? ”

"GERÇEKTEN OLMADIĞIN BİRİ İÇİN SEVİLMEK İSTİYOR MUSUN? ”

Kendine karşı dürüst olmak çok önemlidir ve seni gerçekten sen olduğun için seven insanlar her zaman olacaktır: “Bence benim tavsiyem, insanlar senden hoşlanmazsa, her zaman yeni arkadaşlar bulabilirsin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı kabul edecek ve değer verecek başka insan grupları her zaman bulabilirsiniz. Ve gerçekten olmadığın biri için sevilmek istiyor musun? ”

GÜZELLİK STANDARTLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Günümüzün güzellik standartlarını takip etmek size göre olmayabilir ve sorun değil. Eldina'ya göre: "Bence güzellik standartları çok rastgele. Her zaman değişirler. Şu anda çok önemli olan bir şey 10 yıl sonra tamamen alakasız olabilir. Bu yüzden insanların, özellikle de kadınların bu standartlara uyması için neden böyle bir beklenti olduğunu anlamıyorum.”

Eldina, “Bence yaptığınız şeyi neden yaptığınız üzerine düşünmek her zaman iyi bir fikirdir. İstediğin bu mu, yoksa korkudan mı yapıyorsun? ” diyerek hayatta verilen kararlar hakkında düşünmeniz gerektiğini paylaştı.