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Twitter'da yeni dönem: Çok konuşulacak... Ancak her kullanıcı erişemeyecek! Çünkü...

14.04.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da 10 bin karakter uzunluğunda tweet atma dönemi başladı. Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, artık 10 bin karakter uzunluğuna kadar tweet'leri desteklediğini duyurdu. Buna ek olarak, bold (kalın) ve italik metin seçenekleri de desteklenir hale geldi. Ancak bu yeni özelliklere her Twitter kullanıcısı erişemeyecek. İşte nedeni...

Twitter'da yeni dönem: Çok konuşulacak... Ancak her kullanıcı erişemeyecek! Çünkü...

Twitter'da yeni dönem başladı. Artık 10 bin karakter uzunluğuna kadar tweet atılabilecek. Bu konuyla ilgili açıklama, Twitter'a bağlı hesaplardan olan 'Twitter Write' isimli hesap tarafından paylaşıldı.

10 BİN KARAKTER UZUNLUĞUNDA TWEET ATABİLİRSİNİZ! ANCAK...

Açıklamada, "Twitter'da yazma ve okuma deneyiminde iyileştirmeler yapıyoruz! Bugünden itibaren Twitter artık kalın ve italik metin biçimlendirmesiyle birlikte 10.000 karakter uzunluğuna kadar Tweet'leri destekliyor." denildi.

Ancak yeni özelliklere her Twitter kullanıcısı erişemeyecek gibi görünüyor. Çünkü açıklamaya göre, bu yeni özelliklere erişmek için Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'ya kaydolmak gerekecek.

Açıklamanın devamında bu konuya ilişkin kullanılan ifadeler şöyle;

"Bu yeni özelliklere erişmek için Twitter Blue'ya kaydolun ve doğrudan Twitter üzerinden gelir elde etmek için hesabınızda Abonelikleri etkinleştirmek üzere başvuruda bulunun. Buna bugün başvurmak için ayarlardan "Gelire Dönüştürme" seçeneğine dokunun."

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