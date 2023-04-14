Twitter'da yeni dönem: Çok konuşulacak... Ancak her kullanıcı erişemeyecek! Çünkü...

Twitter'da yeni dönem başladı. Artık 10 bin karakter uzunluğuna kadar tweet atılabilecek. Bu konuyla ilgili açıklama, Twitter'a bağlı hesaplardan olan 'Twitter Write' isimli hesap tarafından paylaşıldı.

10 BİN KARAKTER UZUNLUĞUNDA TWEET ATABİLİRSİNİZ! ANCAK...

Açıklamada, "Twitter'da yazma ve okuma deneyiminde iyileştirmeler yapıyoruz! Bugünden itibaren Twitter artık kalın ve italik metin biçimlendirmesiyle birlikte 10.000 karakter uzunluğuna kadar Tweet'leri destekliyor." denildi.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.



Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023

Ancak yeni özelliklere her Twitter kullanıcısı erişemeyecek gibi görünüyor. Çünkü açıklamaya göre, bu yeni özelliklere erişmek için Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'ya kaydolmak gerekecek.

Açıklamanın devamında bu konuya ilişkin kullanılan ifadeler şöyle;

"Bu yeni özelliklere erişmek için Twitter Blue'ya kaydolun ve doğrudan Twitter üzerinden gelir elde etmek için hesabınızda Abonelikleri etkinleştirmek üzere başvuruda bulunun. Buna bugün başvurmak için ayarlardan "Gelire Dönüştürme" seçeneğine dokunun."

