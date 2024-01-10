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  4. Twitter'daki 'Muhalif Gençlik' hesabı kapatıldı! Yumruklu saldırı sonrası 'Metin Yüksel' paylaşımı olay olmuştu... 'Zehir saçıyordu' diyerek duyurdu

Twitter'daki 'Muhalif Gençlik' hesabı kapatıldı! Yumruklu saldırı sonrası 'Metin Yüksel' paylaşımı olay olmuştu... 'Zehir saçıyordu' diyerek duyurdu

10.01.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla son günlerde gündem yaratan Muhalif Gençlik isimli Twitter hesabı kapatıldı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, kapatma kararını 'Zehir saçıyordu' diyerek duyurdu. Söz konusu hesap, Filistin mitingi sonrası yapılan yumruklu saldırı sonrası Metin Yüksel'in cenaze fotoğrafını paylaşarak dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'nın iptal edilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Twitter'daki 'Muhalif Gençlik' hesabı kapatıldı! Yumruklu saldırı sonrası 'Metin Yüksel' paylaşımı olay olmuştu... 'Zehir saçıyordu' diyerek duyurdu

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla tepkilerin hedefi haline gelen Muhalif Gençlik isimli sosyal medya hesabı kapatıldı. Söz konusu kapatma kararını İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci duyurdu. Değirmenci yaptığı paylaşımda "Zehir saçıyordu" ifadelerine yer verdi.

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YUMRUKLU SALDIRI SONRASI PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Muhalif Gençlik isimli sosyal medya hesabı; son olarak İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin mitingi sonrası Ege Ersoy isimli üniversite öğrencisinin, bazı kesimlerin hilafet bazı kesimlerin de Kelime-i Tevhid bayrağı olarak nitelendirdiği flamayı elinde taşıyan İsmail Aydemir'e attığı yumruk sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

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Söz konusu Muhalif Gençlik isimli Twitter hesabı, 1979 yılında öldürülen Akıncılar hareketinin o dönemki öğrenci lideri olan Metin Yüksel'in cenazesinin fotoğrafını paylaşarak 'En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!' notunu düşmüştü.

Yapılan paylaşıma tepkiler peş peşe gelmişti.

METİN YÜKSEL'İN AĞABEYİNDEN SERT TEPKİ

Kariyerine ABD'de devam eden araştırmacı yazar Edip Yüksel, kardeşi Metin Yüksel ile ilgili o gönderiyi alıntılayarak: 'Üç kişi cami avlusunda pusu kurarak silahsız bir genci Cuma namazı çıkışında kahpece vurmak ve cinayetten sonra Allahü Ekber diyerek kaçmak övünülecek bir karakter mi?' notunu düştü.

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İPTAL EDİLEN SÜPER KUPA SONRASI HESABIN SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve Atatürk krizi sonrası iptal edilen 'Süper Kupa' maçı sonrası sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında inceleme başlatılmış; soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Muhalif Gençlik' hesabının sahibi Ali Kağan Yıldırım tutuklanmıştı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 'Gözaltı sürecinde söz konusu hesabı kullanan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldı.' demişti.

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"En delikanlınızı Fatih'te vurduk" O cinayetteki gerçek... "En delikanlınızı Fatih'te vurduk" O cinayetteki gerçek...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter muhalif
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