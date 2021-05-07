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Twitter'dan bahşiş sistemi atağı: Tip Jar

07.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mikroblog sitesi Twitter, bahşiş sistemini test etmeye başladı. Twitter'ın Tip Jar (bahşiş kutusu) adını verdiği yeni özelliği, kullanıcıların doğrudan favori hesaplarına para göndermelerine olanak sağlıyor.

Twitter'dan bahşiş sistemi atağı: Tip Jar

Twitter'dan para kazanmak konusunda yeni atılımlar geliyor. Şirketin daha önce bu anlamda bahşiş sistemi kuracağı, henüz kullanıcılara sunulmamış özellikler hakkında rapor vermesiyle tanınan Jane Manchun Wong tarafından gösterilmişti. Şimdi ise bu özellik için resmi bir açıklama yapıldı.

TWITTER'DAN BAHŞİŞ GÖNDERMEK MÜMKÜN

Twitter, resmi hesabından Twitter'da para vermenin ve almanın yeni bir yolu olan Tip Jar'ın test edildiğini duyurdu. Tip Jar ile başka Twitter kullanıcılarına para göndermek mümkün hale geliyor. Tipik bir bahşiş sistemi olan Tip Jar'ı kullanabilmek için ise Twitter uygulamasında bir kullanıcının adının yanındaki simgeye dokunmak yeterli oluyor. Burada çeşitli ödeme sistemlerinden biri tercih edilerek, seçilen kullanıcıya bahşiş gönderilebiliyor.

Twitter Tip Jar

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SINIRLI SAYIDA KİŞİ KABUL EDEBİLİYOR

Şu an Twitter'ı İngilizce kullanan herkes iOS ve Android için Twitter'daki geçerli hesaplara bahşiş gönderebilir. Ancak şimdilik, Twitter'ı İngilizce kullanan sınırlı sayıda insan profillerine Tip Jar simgesini ekleyebilir ve bahşişleri kabul edebilir. Twitter'ın aktardığı kadarıyla bu grup, içerik oluşturucuları, gazetecileri, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını içeriyor. Twitter, yakında, daha fazla profile Tip Jar simgesi eklenebileceğini söylüyor.

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