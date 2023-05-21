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Twitter'dan Microsoft'a şok suçlama!

21.05.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'dan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'a şok bir suçlama geldi. Twitter, Microsoft'u verilerini izinsiz kullanmakla suçladı.

Twitter'dan Microsoft'a şok suçlama!

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, Microsoft'un Twitter'ın veri tabanından bilgi çekerek yaptığı ihlalleri anlatan mektubu Microsoft yetkililerine iletti.

26 MİLYARDAN FAZLA PAYLAŞIMI İZİNSİZ KULLANDIĞI İDDİASI

Microsoft CEO'su Satya Nadella ve şirketin yönetim kuruluna gönderdiği mektupta Microsoft'un Twitter ile yaptığı anlaşmada, aşırı veya kötüye kullanımın yasaklandığını belirten Spiro, bu sınırlamalara rağmen Microsoft'un yalnızca 2022'de 26 milyardan fazla Twitter paylaşımını izinsiz kullandığını iddia etti.

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Spiro, Microsoft'un verileri kullanma amacı hakkında Twitter'ı bilgilendirmesi gerektiği halde veri tabanından bilgi alan 8 uygulama programlama arayüzünün (API) 6'sında bunu yapmadığını aktardı.

Nisan itibarıyla Microsoft'un Twitter API'sini kullanan en az beş ürünü olduğunu belirten Spiro, "Microsoft, Twitter'ın API'lerine ve içeriğine sürekli erişim için ücret ödemeyi reddetti." ifadesini kullandı.

Microsoft Sözcüsü Frank Shaw, Microsoft'un mektupta yer alan soruları inceleyeceğini ve ardından uygun şekilde cevap vereceğini açıkladı.

Musk da daha önce Twitter sayfasından paylaşım yaparak Microsoft ve ortağı OpenAI'yi ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Twitter verilerini "yasa dışı" kullanmakla suçlamış, "dava zamanı" ifadesine yer vermişti. (AA)

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Microsoft Twitter

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