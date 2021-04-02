Twitter Fleets'e çıkartma ve GIF desteği geldi

Sosyal medya devi bugün, temelde iPhone ve Android için uygulamalarında gösterilen hikayeler olan Fleet'te bazı güzel değişiklikleri duyurdu. Bugünden itibaren, kullanıcılar artık Fleets'e GIF’ler ve çıkartmalar ekleyebilir, bu da özelliği daha çok Instagram Hikayeleri gibi yapıyor. Web sitesinin destek hesabından tweet atılan bir duyuruda, kullanıcıların artık Fleet'lerine GIF’ler ve Twemojiler (sosyal ağın emojileri için kullandığı terim) ekleyebileceklerini duyurdu.

TWİTTER FLEETS'E NASIL ÇIKARTMA EKLENİR?

Kullanıcıların tek yapması gereken, Twitter’ın sunduğu tüm animasyonlu çıkartmaları ve emojileri ortaya çıkarmak için bir fleet yayınlarken metin simgesinin hemen yanındaki gülen yüz simgesine dokunmak. Kullanıcılar, akıllarında belirli bir şey varsa, arayüzün üst kısmındaki arama çubuğunu kullanarak grafikleri de arayabilirler. Geçici içerik üzerine çıkartma yapıştırma yeteneği uzun zamandır Snapchat, Instagram ve Facebook Hikayelerinde var olan bir özellikti.

Özellik ilgi çekici olursa diğer platformlara alışkın kullanıcılar, bu özelliği denemeye ve Twitter kullanmaya karar verebilir.