Twitter'ın ismi değişiyor! Elon Musk, Mark Zuckerberg'in Threads hamlesi sonrası yine rahat durmadı! İşte yeni logosu...

Tartışmalı değişiklikler ve geçici tweet görüntüleme kısıtlaması ile gündemden düşmeyen Twitter'a ilişkin flaş bir açıklamada bulunuldu. Elon Musk Twitter’ın logosunun değişeceğini açıkladı.

Paylaşımında "Bunun gibi ama X" ifadesine yer veren ünlü iş adamının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

Elon Musk, Twitter'ın yeni adının ‘Deus X’ olabileceğini açıkladı.

"İYİCE BİT PAZARINA ÇEVİRDİ SİTEYİ!"

Yapılan açıklama sosyal medyada gündem olurken birçok kişi "İyice bit pazarına çevirdi siteyi", "Vay deus vay", "Hiç boş durma hiç" gibi yorumlar yaparak alınan kararı ti'ye aldı.



