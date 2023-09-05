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Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor: Bakan Yerlikaya platformdaki çarpıcı gerçeği rakamlarla açıkladı!

05.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yoğun kullanılan ve gündemden hiç düşmeyen sosyal medya platformu Twitter ile ilgili çok çarpıcı gerçeği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter'dan açıkladı. Paylaşımında kullanıcıları yakından ilgilendiren istatistiklere yer veren Yerlikaya'nın verdiği 'yüzde 26' oranı da dikkat çekti.

Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor: Bakan Yerlikaya platformdaki çarpıcı gerçeği rakamlarla açıkladı!

Yeni adıyla X ancak akıllara kazınan adıyla Twitter'da bot hesaplar eksik olmuyor. Bakan Yerlikaya, platformda tespit edilen bot hesaplar ile bu hesaplardan yapılan negatif ve spekülatif paylaşımların oranını gösteren istatistikleri açıkladı.

Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı şu şekilde:

27 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında sosyal medya platformu Twitter’da (X):

  • 516.432 hesaptan 275.762.077 paylaşım yapıldığı, paylaşım yapan hesapların ise %26’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşıldı!

  • Bu paylaşımların %43’ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız! Allah'ın izniyle "bot hesaplar üzerinden hesap yapanların, çabalarını boşa çıkartacağız!

Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintsizi devam edecek."

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