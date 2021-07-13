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Twitter mavi tik başvurusu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı

13.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde mavi tik başvurularının başladığı söylenmişti. Ancak yoğun talep nedeniyle bu başvurular durduruldu. 4 gün sonra sosyal medya devi yeniden başvuruları almaya başladı. Böylece hesabını onaylatmak isteyenler için büyük bir fırsat ortaya çıkardı.

Twitter mavi tik başvurusu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda mavi tik başvurusu için izlenecek yol açıklandı. Başvurular yapıldıktan sonra reddedilenler için bir e-mail atılıyordu. Ancak kullanıcılar gönderilen bu e-postanın yeterli açıklama içermediğini söyledi. Bu durum tepki ile karşılandı ve sonunda Twitter konuyla ilgili değişiklik yapmak zorunda kaldı.

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TWITTER ARTIK DETAYLARIYLA ANLATACAK

Hesabınızı doğrulamak istiyorsanız Twitter üzerinden gerekli başvuru işlemlerini yapabilirsiniz. Eğer kabul edilmezseniz Twitter sizlere bunu detaylı bir şekilde açıklayacak. Normal şartlarda detaylı açıklama yer almıyordu. Fakat kullanıcılardan gelen tepkiler nedeniyle geniş bir açıklamaya yer veriliyor.

Microsoft da yine benzer şekilde kullanıcılara detaylı açıklamalar yapan e-postalar gönderiyor. Yani şirketler kullanıcılara yaptıkları geri dönüşlerde eskisi gibi kısa cevaplara yer vermiyor. Bunun yerine nedenlerini uzun bir şekilde açıklıyor.

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