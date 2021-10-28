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Ubisoft uyardı: Arka planda çalışan uygulamalara dikkat!

28.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ubisoft arka planda çalışan uygulamalar için uyardı. Oyun dünyasındaki en köklü isimlerden biri olan Ubisoft, oyunseverlerden gelen bazı şikayetler üzerine bir dizi açıklama yaptı.

Ubisoft uyardı: Arka planda çalışan uygulamalara dikkat!

Ünlü geliştirici son dönemde gelen FPS düşüşlerine ilişkin şikayetlerin arttığını ve problemin kendi oyunlarından kaynaklanmadığını belitti.

Ubisoft özellikle arka planda çalışmaya devam eden 3. parti uygulamaların, oyun performansı üzerinde çok olumsuz etkilerinin olabileceğini ifade etti.

Ubisoft-oyunlari

Özellikle PC tarafında oyunseverlerin haberi dahi olmadan pek çok uygulama arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu da ister istemez oyunların performansını olumsuz yönde etkiliyor.

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KONSOLLARDA DA VERİM DÜŞEBİLİR

Fakat Ubisoft’un uyarısı sadece PC oyuncularına değil. Keza yeni nesil konsollarda da arka planda açık unutulan pek çok uygulama olabiliyor. Bu da konsolların verimini ister istemez düşürüyor. Eğer oyundan tam performans almak istiyorsanız mutlaka arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatmanız gerekiyor.

Aksi takdirde oyunlarda çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlardan en öne çıkanı ise FPS düşmeleri. Normalde 100 FPS alacağınız bir oyundan, arka planda açık kalana uygulamalar yüzünden 60 FPS’in bile altında değerler alabilirsiniz. Buradaki önemli nokta arka plandaki uygulamanın PC’yi ne kadar yorduğu diyebiliriz.

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