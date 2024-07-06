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Üç aşamalı ateşkes planı! 16 gün sonra...

06.07.2024 19:03
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İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre Hamas, ABD tarafından yapılan ve 3 aşamalı ateşkes anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra aralarında İsrailli askerlerin de bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelere başlanması önerisini kabul etti.

Üç aşamalı ateşkes planı! 16 gün sonra...

Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmeler yeniden hız kazandı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre Hamas, ABD tarafından yapılan ve 3 aşamalı anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra aralarında İsrailli askerlerin de bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelere başlanması teklifini kabul etti. Kaynağa göre Hamas, ABD'nin 3 aşamalı ateşkes anlaşmayı kabul etmek için öne sürdüğü "İsrail'in kalıcı bir ateşkes taahhüdünde bulunması" şartından vazgeçti. Hamas yetkilisi, bunun 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamada müzakereler yoluyla sağlanmasına izin vereceğini belirtti.

Haberde, uluslararası arabuluculuk çalışmalarına yakın olduğu belirtilen ve adı açıklanmayan bir Filistinli yetkili ise teklifin, İsrail tarafından kabul edilmesi halinde bir çerçeve anlaşmaya ulaşılmasını sağlayabileceğini ve Gazze'de 9 aydır devam eden savaşa son verebileceğini söyledi. İsrailli müzakere heyetinden bir kaynak ise "gerçekten anlaşmaya ulaşılabilme şansı bulunduğunu" belirtti.
Haberde ayrıca ABD yönetiminin Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Gazze'de barış anlaşmasına ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.
Konuya ilişkin İsrail yönetiminden veya Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayı sonunda duyurduğu 3 aşamalı ateşkes planının ilk safhası, 6 haftalık ateşkes sürecinde Gazze'deki yaşlı, hasta ve kadın rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinden çekilmesini, yerlerinden edilen Filistinli sivillerin geri dönüşünü, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor. Teklifin ikinci aşaması Gazze'deki İsrailli askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve çatışmaların kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Üçüncü aşama ise hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin teslim edilmesi ve Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planını başlatılması sürecinden oluşuyor.

MÜZAKERELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEVAM EDECEK!

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yaptığı açıklamada, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD Başkanı David Barnea'nın Katar'da arabulucularla gerçekleştirdiği görüşmeden sonra ülkeye döndüğü ve müzakerelerin gelecek hafta devam edeceği duyurulmuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Hamas ateşkes abd
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