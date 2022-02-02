Üç Aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Recep ayı ilk günü edilecek dua ve zikirler nelerdir? İşte Recep Ayı’nda çekilecek tesbihler ve zikirler!

Üç aylarda yapılacak ibadetler, Recep ayında çekilecek tesbih ve zikirler Recep ayının ilk günü dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Recep ayında tesbih, tehlil ve istiğfar yapılmalıdır. Bunun sevap olduğu açıkça belirtilmiştir. Öte yandan Üç Aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Recep ayı ilk günü edilecek dua ve zikirler nelerdir? soru ve konu başlıkları ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Recep Ayı’nda çekilecek tesbih ve zikirleri, yapılması gerekenleri sizler için derledik.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

10 gün boyunca 100 kere Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum, takip eden 10 günde 100 kere Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed ve geriye kalan son 10 günde ise 100 kere Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim söylenir.

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

RECEP AYI İLK GÜNÜ EDİLECEK DUALAR?

Recep ayının ilk günü Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

İslam peygamberi HZ. Muhammed (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise " Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzinin önemini vurgulamıştır.



