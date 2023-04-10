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  4. Üç katlı bina yamaçtan böyle yuvarlandı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Üç katlı bina yamaçtan böyle yuvarlandı! O anlar saniye saniye görüntülendi

10.04.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yamacın kenarında bulunan 3 katlı binanın devrildiği anlar saniye saniye kamerada

Meksika’nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi. Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın devrildiği anlar ise çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Mağdur olan vatandaşlar inşaat şirketlerini ve denetlemeyi yapan görevlileri suçlayarak yetkililerden yardım istedi. Tijuana şehri yerel yöneticileri ise, olayın kapsamlı olarak araştırıldığını bildirdi.

(İHA)

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Meksika

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