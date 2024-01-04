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  4. Uçak pist başından geri döndü! Bu ilk olayı değil... O yolcu kara listeye alınacak

Uçak pist başından geri döndü! Bu ilk olayı değil... O yolcu kara listeye alınacak

04.01.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul-Atina seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı pist başından döndü. Yolcu uçağının pist başına geri dönme sebebinin, sahibinin elinden kaçan ve kabinde dolasan bir kedi olduğu öğrenildi. Kedinin yolcu tarafından kaçak olarak uçağa bindirildiği kaydedildi. Daha önce de benzer davranışlarda bulunan yolcunun kara listeye alınacağı öğrenildi.

Uçak pist başından geri döndü! Bu ilk olayı değil... O yolcu kara listeye alınacak

Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçağı, kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen kedi, kabin bagajından kaçarak gezmeye başladı.

YOLCU KARA LİSTEYE ALINACAK

Kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata gecen pilot park pozisyonuna geri döneceğini söyledi. Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri dönerken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kediyle sahibi uçaktan indirildi.

Daha önce de bu gibi davranışlarda bulunduğu tespit edilen yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi.

THY'nin Atina seferi kabinde dolasan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti. (DHA)

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