Uçakta kemer krizi! İstanbul-Elazığ seferini yapıyordu, piste geri döndü

Dün akşam saatlerinde THY'nin saat 21.00'da yapılması planlanan TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Elazığ seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Uçakta kalkış öncesi kemer takma anonsu yapılmasının ardından kabin ekibi yolcuların kemer takıp takmadığını tek tek kontrol etti. Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisini uyaran kabin ekibine aldırış etmeyen yolcu, 'Kemer beni rahatsız ediyor takmak istemiyorum' diyerek uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

KEMERİNİ TAKMAYAN YOLCU POLİS TARAFINDAN UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Elazığ seferi öncesi kalkış için İstanbul Havalimanı'nda pist başına ilerleyen uçağın kaptan pilotu, kemer takmayan yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokmasını gerekçe göstererek pist başından geri dönme kararı aldı. Uçak, park pozisyonuna geri dönerken yolcu bu sefer kemer takmayı kabul etti. Uçağın pilotu yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Bu sırada yolcu ile tartışma yaşandı ve uçağa polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, sorun çıkaran yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle THY'nin İstanbul-Elazığ seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

(İHA)



