Ücretli öğretmen seminere katılır mı? Ücretli öğretmen kurul toplantısına katılır mı?

Her yıl eğitim öğretim yılı için belli bir öğretmen kadrosu açılır. Ancak bazı branşlarda öğretmen eksiği tespit edilirse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmen alımı yapılır. Bu duyuru kapsamında ücretli olarak çalışmak isteyen öğretmen adayları e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilir. Başvuurusu onaylanan ve ataması yapılarak ücretli öğretmen görevi alan kişiler, kadrolu olarak çalışan öğretmenlerden farklı haklara sahiptir. Aldıkları görevler ve sahip oldukları imkanlar farklılık gösterebilir. Bu durumlardan biri de kurul toplantıları gibi toplantılara katılımları ve işten ayrılma süreçleridir.

Ücretli öğretmen kurul toplantısına katılır mı?

Ücretli olarak görev yapan öğretmenler bir zorunlulukları olmaksızın kurul toplantılarında yer alabilirler. Tüm öğretmenler, eğitim-öğretim yılı içerisine planlanan kurul toplantılarına katılmaları gerekir. Ücretli öğretmenler de zorunluluğu olmasa da kurul toplantılarına, zümre toplantılarına katılarak fikir beyanında bulunabilirler. Peki, ücretli öğretmen seminere katılır mı?

Ücretli öğretmenler herhangi bir mecburiyetleri yoktur ancak kurul toplantılarında olduğu gibi seminerlere de katılım gösterebilirler.

Ücretli öğretmenlere hangi görevler verilemez?

Bir okulda ücretli olarak görev yapan öğretmenler bazı görev ve sorumluluklardan muaf tutulur. Bu görev ve sorumluluklar şunlardır:

Kulüp danışmanlığı alamazlar.

Şube rehber öğretmenliği yapamazlar.

Ders dışı eğitim çalışmalarına katılamazlar.

Sınıf öğretmeni olarak 4. ve 5. sınıflarda görev alan öğretmenlerin derslerine girdiklerinde ek ders ücreti alamazlar.

Yetiştirme kurslarında görev alamazlar.

Belleticilik görevi alamazlar.

Nöbetçi öğretmen görevi alamazlar. Alsalar bile nöbet için herhangi bir ödeme almazlar.

Ücretli Beden Eğitimi, Müzik, Resim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda derse giremezler.

Ücretli öğretmen istediği zaman işi bırakabilir mi?

Bir ücretli öğretmen istediği takdirde işi bırakma hakkına sahiptir. İmzalanan bir sözleşmesi bulunmadığı için bu talebini müdürlüğe yazacağı bir dilekçe ile belirtmelidir. Okul idaresine verdiği dilekçe işleme alındığında ve kabul edildiğinde işten ayrılabilir.

Okul müdürü ücretli öğretmenin görevine son verebilir mi?

Ücretli olarak görev yapan bir öğretmen aldığı görevleri ve sorumlulukları yerine getirilmezse okul idaresi tarafından işine son verilebilir. Görevden alma gerekçesi ücretli öğretmenin kural dışı davranışları ise okulda çalışmaya devam etmesi uygun görülmeyerek görevine son verilebilir.



