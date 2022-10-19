Ücretli öğretmen başvuru formu örneği: Ücretli öğretmen başvuru formu nasıl doldurulur?

Her yeni eğitim öğretim yılında öğretmen açığı tespit edilirse Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen alımı yapar. Duyurusu yapıldığında bu görev için başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı koşulları yerine getirmesi beklenir. Başvuru için ise e-Devlet üzerinde bulabileceği formun doldurulması gerekir. Ücretli öğretmenlik için şahsen başvuru yapma zorunluluğu artık yoktur. Tüm işlemler adayların kendi e-Devlet hesaplarından yapılabilir. Bunun için kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet hesabına girilir.
Ücretli öğretmenlik için başvurmak isteyen kişiler ücretli öğretmen başvuru formu örneğine e-Devlet üzerinden ulaşabilir. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra açılan sayfadaki arama butonuna "Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" başlığı yazılarak tıklanır. Açılan sayfa üzerinden yapılan yönlendirmelere göre tüm adımlar takip edilerek başvuru işlemi tamamlanır. Ücretli öğretmenliğe başvuru yapmaya hak kazanmak için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bu koşullar şu şekildedir:
Ücretli öğretmenlik başvuruları için e-Devlet üzerinden ulaşılan başvuru formdaki tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bunun dışında başvuru kapsamında istenen bazı belgeler vardır. Bu belgeler başvuru kabul edildiğinde atamanın gerçekleştiği okulun müdürlüğüne teslim edilmelidir. İstenilen belgeler şu şekildedir:
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