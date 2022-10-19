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Ücretli öğretmen başvuru formu örneği: Ücretli öğretmen başvuru formu nasıl doldurulur?

19.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl gerekli görüldüğü takdirde öğretmen açığını kapatmak için ücretli öğretmen kadrosu açar. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan iki yıllık ya da dört yıllık lisans programlarını bitiren her öğretmen adayı ücretli öğretmenlik görevi için başvuruda bulunabilir. Bu başvuru için e-Devlet hesabı üzerinden bir form doldurmalıdır.

Ücretli öğretmen başvuru formu örneği: Ücretli öğretmen başvuru formu nasıl doldurulur?

Her yeni eğitim öğretim yılında öğretmen açığı tespit edilirse Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen alımı yapar. Duyurusu yapıldığında bu görev için başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı koşulları yerine getirmesi beklenir. Başvuru için ise e-Devlet üzerinde bulabileceği formun doldurulması gerekir. Ücretli öğretmenlik için şahsen başvuru yapma zorunluluğu artık yoktur. Tüm işlemler adayların kendi e-Devlet hesaplarından yapılabilir. Bunun için kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet hesabına girilir.

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Ücretli öğretmen başvuru formu örneğine nasıl ulaşılır?

Ücretli öğretmenlik için başvurmak isteyen kişiler ücretli öğretmen başvuru formu örneğine e-Devlet üzerinden ulaşabilir. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra açılan sayfadaki arama butonuna "Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" başlığı yazılarak tıklanır. Açılan sayfa üzerinden yapılan yönlendirmelere göre tüm adımlar takip edilerek başvuru işlemi tamamlanır. Ücretli öğretmenliğe başvuru yapmaya hak kazanmak için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bu koşullar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak
  • On sekiz yaşını doldurmuş olmak
  • Kamu haklarının hiçbirinden mahrum bırakılmamış olmak
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında belirtilen hiçbir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmamak
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Ücretli öğretmen başvuru formu nasıl doldurulur?

Ücretli öğretmenlik başvuruları için e-Devlet üzerinden ulaşılan başvuru formdaki tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bunun dışında başvuru kapsamında istenen bazı belgeler vardır. Bu belgeler başvuru kabul edildiğinde atamanın gerçekleştiği okulun müdürlüğüne teslim edilmelidir. İstenilen belgeler şu şekildedir:

  • Vesikalık fotoğraf
  • Erkek adaylar için askerliğin tamamlandığına ya da muaf veya tecil durumlarına dair belge
  • Diplomanın ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi
  • Sağlık raporu
  • Kimlik kartı fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • Eğer varsa formasyon belgesi, alınan eğitimlerin sertifikaları ve KPSS sonuç belgesi.
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