Ücretli öğretmen başvuru formu örneği: Ücretli öğretmen başvuru formu nasıl doldurulur?

Her yeni eğitim öğretim yılında öğretmen açığı tespit edilirse Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen alımı yapar. Duyurusu yapıldığında bu görev için başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı koşulları yerine getirmesi beklenir. Başvuru için ise e-Devlet üzerinde bulabileceği formun doldurulması gerekir. Ücretli öğretmenlik için şahsen başvuru yapma zorunluluğu artık yoktur. Tüm işlemler adayların kendi e-Devlet hesaplarından yapılabilir. Bunun için kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet hesabına girilir.

Ücretli öğretmen başvuru formu örneğine nasıl ulaşılır?

Ücretli öğretmenlik için başvurmak isteyen kişiler ücretli öğretmen başvuru formu örneğine e-Devlet üzerinden ulaşabilir. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra açılan sayfadaki arama butonuna "Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" başlığı yazılarak tıklanır. Açılan sayfa üzerinden yapılan yönlendirmelere göre tüm adımlar takip edilerek başvuru işlemi tamamlanır. Ücretli öğretmenliğe başvuru yapmaya hak kazanmak için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bu koşullar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak

On sekiz yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarının hiçbirinden mahrum bırakılmamış olmak

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında belirtilen hiçbir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmamak

Ücretli öğretmen başvuru formu nasıl doldurulur?

Ücretli öğretmenlik başvuruları için e-Devlet üzerinden ulaşılan başvuru formdaki tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bunun dışında başvuru kapsamında istenen bazı belgeler vardır. Bu belgeler başvuru kabul edildiğinde atamanın gerçekleştiği okulun müdürlüğüne teslim edilmelidir. İstenilen belgeler şu şekildedir:

Vesikalık fotoğraf

Erkek adaylar için askerliğin tamamlandığına ya da muaf veya tecil durumlarına dair belge

Diplomanın ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi

Sağlık raporu

Kimlik kartı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Eğer varsa formasyon belgesi, alınan eğitimlerin sertifikaları ve KPSS sonuç belgesi.



