'Yoğun bakımda hastaların unutularak can verdi' iddialarıyla ilgili harekete geçildi! Bakan Koca'dan açıklama geldi: Soruşturma başlatıldı

'Depremin 3. gününde korkunç haberi duyan ekipler hastaneye girdi, bebeğin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra üst katta ise inleyen hastalar gördüler.' Bu iddiayı gündeme taşıyan gazeteci Timur Soykan'ın ardından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den de olayın ayrıntılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Hatay'ın Samandağ ilçesinden yaptığı açıklamada iddialara değinerek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Türkiye'nin gündemine oturan iddianın ayrıntıları şöyle...

"ÇOCUĞU ÇARŞAFA SARIP ÜST KATA ÇIKIYORLAR, YOĞUN BAKIMDA KORKUNÇ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞIYORLAR"

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri oldu. Kent genelinde binlerce bina enkaz yığınına dönerken bazı sağlık yapıları da hasar aldı. Hasar gören hastanelerden biriyle ilgili iddiaları Halk TV'de katıldığı programda anlatan gazeteci Timur Soykan şunları söyledi:

"Arama kurtarma ekipleri sokakta gezerken bir amcaya rastlıyor ve amca 'O hastanede yaşayan insanlar var' diyor. Ekipler hemen hastaneye gidiyor ve aramaya başlıyorlar. 3. kata geldiklerinde çocuk yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmiş küçücük bir bebeği buluyorlar. Bakın bunlar yaşandı, kimse silip atamaz. O çocuğu çarşafa sarıp üst kata çıkıyorlar. 4. katın yoğun bakımına girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaşıyorlar. 3. günde orada inleyen hastalar buluyorlar. 5 hastanın hala yaşadığını görüyorlar. O hastalar orada unutulmuş. Gidilmiş. İtfaiye merdiveni geliyor, indiremiyorlar. Vinç geliyor, yataklarla hastaneden kurtarılıyor hastalar. Günlerce o insanlar orada kaldı. İnsanlar beton altında kalarak ölmedi, bu insanlar unutulduğu için öldü."

"HASTANENİN GAZ SİSTEMİ KESİLMİŞ"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez de Soykan'ın dile getirdiği iddiaların detaylarını öğrendiğini dile belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. İddiayla ilgili Çömez'in anlattıkları ise şu şekilde:

"Deprem olduğunda bina sağlam ama ne yazık ki jeneratör sistemi çalışmamış. Yoğun bakımda çalışan bütün cihazlar elektrikle çalışıyor. Vahamet şurada; buraya oksijen ve gaz sağlayan sistemler yıkıldığı için, o gösterdiğim Sağlık Bakanlığı'nın yerine yenisini koyduğu o sistemler çalışmadığı için hastanenin gaz sistemi kesilmiş. Bu gaz sistemlerinin orada çok sağlıklı bir şekilde konması gerekirdi. Mavi oksijen tüpleri ve tanklar da hastanede yedekliler.

"150 HASTA NEREDE, ÖLDÜLER Mİ?"

"O gece orada bulunan bu 150 hasta şu anda nerede? Öldüler mi? Öldülerse cesetleri nerede? Neden insanlara bunun açıklamasını yapmadınız? Bir yere naklettiyseniz söyleyin. Bu hastaların akıbetleri hakkında bilgi vermeleri gerekiyor. Nerede bu insanlar? Binada hasar yok, hastalar yok. Nerede bu insanlar?

"DOKTOR ARKADAŞLAR ÇOK VAHİM BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Hastane'nin depremden sonra içeriye girişine izin verilmedi. 04:17'de deprem oldu, ertesi gün 19.00'a kadar kimse bu binalara giremedi. Çünkü hastane yönetimi deprem riskini göz etti. Buradaki yoğun bakımın yangın merdivenleri kilitliydi. 'Peki hastanenin içerisinde merdiven yok muydu?' diye sordum doktor arkadaşlara. Çok vahim bir şey söylediler. 'Hastanenin mimarisinde iç merdiven yok' dediler. Hastanede katlar arasında merdiven yok. Sadece asansörle iniş çıkışların gerçekleştiğini ve depremden sonraki elektrik kesintisiyle asansörleri kullanamadıklarını söylediler."

BAKAN KOCA DUYURDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz konusu iddialara değinerek şu açıklamayı yaptı:

"Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artırmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz."