Uçuşa yasak bölge nedir? Neden önemli? NATO, Ukrayna'da neden uçuşa yasak bölge ilan etmiyor?

Uçuşa yasak bölge nedir? sorusunun yanıtı NATO toplantısından 'uçuşa yasak bölge' kararı çıkmamasını eleştiren Zelenskiy'nin çarpıcı sözlerinin ardından tekrar gündem oldu. Peki NATO, Ukrayna'da neden uçuşa yasak bölge ilan etmiyor? Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, NATO toplantısının detayları ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin açıklamaları haberimizde...

UÇUŞA YASAK BÖLGE NEDİR?

Uçuşa yasak bölge, belirlenen hava sahası için tüm yetkisiz hava araçlarının uçuşunu yasaklanmasıdır.

Kraliyet saraylarının korunması için ya da bazı büyük spor etkinliklerinin yapıldığı yerler için uçuşa yasak bölge ilan edilebilmektedir.

NATO, UKRAYNA'DA NEDEN UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN ETMİYOR?

Rusya'nın saldırıları sebebiyke Ukrayna, uçuşa yasak bölge kararı çıkmasını talep etti. Zelenskiy'nin sözleri NATO tarafında karşılık bulmadı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Zelensky yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi. NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor."

Askeri strateji uzmanları ABD, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya ile NATO'yu karşı karşıya getirerek, savaşın boyutunu değiştirecek bir hamlede bulunmayacağını öngörüyor.

